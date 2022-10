Il cricket Giussano festeggia i 10 anni

La squadra di pakistani nata nel 2012 in città, si allena al parco del Noceto e quest’anno ha conquistato il Torneo Lombardia.

Orgogliosi della maglia azzurra

Indossano la maglia del Giussano, azzurra, da 10 anni e con orgoglio e anche diverse soddisfazioni in campo, tengono alto il nome della città, sui campi di cricket. Non tutti, forse sanno, che Giussano ha una vera e propria squadra di cricket che quest’anno festeggia proprio i 10 anni di fondazione.

Una realtà particolare, nata dalla volontà di un gruppo di pakistani che vivono in città e in alcuni comuni vicini, di far conoscere questo sport, molto diffuso nel loro paese d’origine e non solo.

Il fondatore

A creare le basi della squadra di casa è stato Jimmy, così lo chiamano tutti, cittadino ormai italiano, pakistano d’origine che risiede a Giussano dal 2007: «Ho creato la squadra nel 2012, quest’anno festeggiamo i 10 anni di fondazione - spiega con una certa soddisfazione - siamo 11 giocatori, tutti pakistani e ci alleniamo tutte le settimane, principalmente il sabato e domenica nel parco del Noceto a Birone e alcune volte anche a Macherio».

Le vittorie

La squadra è ormai conosciuta in tutta la Lombardia e ha disputato tanti tornei, anche fuori dalla regione. Tante le coppe conquistate; la più importante a maggio, quando ha portato a casa la Coppa Lombardia. Ma il gruppo di giocatori non ha intenzione di fermarsi e sedersi sugli allori, è già infatti al lavoro per preparare la nuova stagione.

«Per ora non ci sono tornei, si riprenderà a marzo, ma noi continuiamo con gli allenamenti tutte le settimane - ha spiegato il fondatore - vogliamo continuare a fare bene nei prossimi tornei e tenere sempre alta la bandiera di Giussano».