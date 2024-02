«Ero rimasto senza lavoro né casa, ero disperato. Finalmente, dopo tanto dolore, sono rinato. E questo grazie alla cooperativa Il Ponte di Albiate, che mi ha dato una seconda possibilità». Non trattiene la commozione Nazario Lombardi, 42enne di Paina di Giussano, che dall’1 dicembre 2023 è il nuovo custode del cimitero di Meda. Un ruolo che svolge con passione, precisione e professionalità, ottenendo riscontri positivi sia da parte del Comune che dai cittadini che frequentano abitualmente il camposanto.

Il custode del cimitero: «Ero rimasto senza lavoro né casa, ora sono rinato»

«Mi occupo della pulizia dei viali e dei servizi igienici, controllo che sia tutto in ordine e se c’è qualche problema lo segnalo prontamente - spiega - Sono qui da poco ma ho già capito che i medesi tengono particolarmente al cimitero e farò del mio meglio per custodire il luogo in cui riposano i loro cari».

Una professione del tutto diversa da quella che ha svolto per 23 anni:

«Ho sempre fatto il lucidatore, lavoravo in una nota ditta di Giussano, della quale sono diventato anche portinaio. L’azienda era anche la mia casa: in cambio dell’alloggio, di notte facevo il custode. Mentre di giorno mi dedicavo ai mobili».

Tra il 2020 e il 2021, però, la sua vita è cambiata:

«A seguito dell’acquisizione dell’azienda ho perso il posto e anche la casa. Meno male che il mio ex datore di lavoro ha fatto da garante, così ho potuto trovare un appartamento in affitto. Mi è caduto il mondo addosso, mi sono sentito inutile. Mia moglie, che ho sposato nel 2008, è assistente socio-assistenziale, si occupa di disabili. Ma guadagna 700 euro al mese, non sono sufficienti per una famiglia con due figlie di 13 e 4 anni».

La svolta grazie alla cooperativa Il Ponte

Lombardi non si è demoralizzato e ha cercato un’altra occupazione, ma non è stato per niente facile: «Mi sono adattato, ho svolto dei lavoretti precari. Mi sono rivolto anche al Centro per l’impiego, ma non è servito». La svolta è arrivata quando si è recato alla cooperativa Il Ponte: «Dopo un colloquio ho iniziato come giardiniere, poi mi è capitato di sostituire un collega che faceva il custode dei cimiteri di Merate. E’ piaciuto come ho svolto l’incarico e non appena la cooperativa si è aggiudicata il project financing della durata di 15 anni per gestire il camposanto di Meda mi è stato proposto di prendermene cura. E mi sto trovando davvero bene».

L’impressione è positiva anche da parte del Comune, che in questi due mesi ha apprezzato molto la precisione, l’attenzione e la disponibilità di Lombardi, attestate da un cimitero ordinato, curato e funzionale.