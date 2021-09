Il Dipartimento materno Infantile invita a vaccinarsi in gravidanza

Comunicazione importante da parte del Dipartimento Materno Infantile dell'Asst Brianza relativamente all'efficacia e sicurezza del vaccino anti covid in gravidanza.

Asst Brianza "La vaccinazione anti covid in gravidanza è sicura"

Con una specifica nota diffusa dall'Asst il dipartimento ci tiene a sottolineare che il vaccino è sicuro sia durante la gravidanza sia durante l'allattamento materno che non va interrotto.

Gli operatori sanitari del Dipartimento raccomandano la vaccinazione e ricordano che può essere effettuata in qualunque momento della gravidanza.

“Gli anticorpi sviluppati dal vaccino – spiegano – sono protettivi contro l’infezione anche per il neonato”.

La vaccinazione è raccomandata in modo particolare alle donne in gravidanza con obesità, diabete, un’età superiore ai 35 anni o con altri fattori di rischio legati alla possibilità di contrarre l’infezione da coronavirus.

Inoltre, concludono i medici del Dipartimento Materno Infantile, non c’è prova ed evidenza scientifica alcuna che i vaccini anti covid influenzino la fertilità.

Come sta andando la campagna vaccinale

Intanto la campagna vaccinale massiva prosegue a pieno ritmo. Presso ASST Brianza le dosi somministrate,

dall’avvio della campagna massiva, ovvero da metà aprile ad oggi, sono state quasi 580.000, di cui 320.000 prime dosi e 260.000 richiami. Del totale dei vaccinati (prime e seconde dosi presso la popolazione target, over 12 anni), il

50,37 % sono maschi.

Le somministrazioni per fascia d’età

Circa 431.000 quelle effettuate su soggetti compresi fra i 40 e i 79 anni; 31.000 quelle che hanno interessato ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Quasi 800, invece, gli ultranovantenni e tre gli over 100. Vale la pena ricordare che sono state circa 120.000 le vaccinazioni somministrate prima dell’avvio della cosiddetta campagna massiva: una campagna a 360 gradi.