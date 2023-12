Il dipinto di Emily per Javier Zanetti... che la ringrazia via social

Pennellata dopo pennellata, colore dopo colore, ha visto materializzarsi sulla tela il ritratto del suo idolo, l’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. E immensa è stata la felicità di Emily, 27enne disabile dello Sfa (Servizio formazione autonomia) dell’Oasi quando ha visto il video in cui il famosissimo ex calciatore argentino ha ringraziato e salutato la cooperativa sociale di Birago, frazione di Lentate sul Seveso.

Dedica il suo quadro a Javier Zanetti

Una grande emozione anche per gli altri utenti della struttura di via Cadorna, per gli educatori e per il presidente Lorenzo Cassina, che spiega entusiasta:

«Tra le molte attività che la cooperativa propone per sviluppare l’autonomia e le capacità dei ragazzi da dieci anni c’è il laboratorio di pittura nel quale, seguiti da esperti, realizzano i “falsi d’autore”, cioè copie di famosi dipinti di molti pittori. Per far felice Emily, super tifosa dell’Inter, e tutti gli altri nerazzurri di Oasi, abbiamo deciso di realizzare un dipinto, un olio su tela, che ritrae proprio capitan Zanetti, ispirandoci a una sua celebre foto che circola su Internet».

Ha realizzato il "falso d'autore" durante il laboratorio di pittura

Un lavoro durato circa tre mesi, iniziato quest’estate e concluso la scorsa settimana. Ad affiancare Emily, come fa da anni con tutti i ragazzi del laboratorio, c’era Marco Tonegato, architetto e artista:

«Dapprima l’ho aiutata a tracciare il volto e il mezzo busto di Zanetti con la matita, calcando un po’ sulla tela - spiega - Poi siamo passati alle pennellate, con le tinte che abbiamo preparato appositamente, principalmente nero, azzurro e blu. Lavoriamo per stratificazioni di colori, che essendo a olio impiegano parecchio tempo ad asciugare, anche una settimana. Per questo i tempi per ultimare l’opera sono piuttosto lunghi».

Il messaggio a Javier Zanetti

E gli occhi di Emily brillavano di felicità quando, settimana dopo settimana, vedeva stagliarsi sulla tela bianca l’immagine del suo campione. «Sono un’interista sfegatata, la mia cameretta è azzurra e nera, dalle pareti alle mensole», ci dice sorridendo. Il suo grande sogno ora sarebbe quello di incontrare Zanetti e di donargli il ritratto, che sul retro riporta la firma dell’artista-tifosa. Un desiderio che potrebbe realizzarsi, dato che l’ex giocatore, molto vicino ai temi sociali, ha già avuto modo di ringraziare la cooperativa.

«Terminato il dipinto abbiamo pubblicato sui social la foto del quadro con accanto Emily, taggando Zanetti e invitandolo in cooperativa per donargli il quadro - prosegue Cassina - Sappiamo che lui, oltre a essere un campione nello sport, è anche un uomo sensibile e attento agli altri, ma non immaginavamo che ci rispondesse così rapidamente».

La risposta del campione

E invece il giorno dopo nella messaggistica della pagina social dell’Oasi è apparso un messaggio di Zanetti, con un suo video in cui saluta e ringrazia la cooperativa.

«Gli educatori, non appena hanno sentito le sue parole, hanno comunicato la bella notizia a Emily e agli altri ragazzi - conclude - Speriamo che a breve l’ex capitano ci faccia sapere quando potrà venire a trovarci. Lo accoglieremo con gioia e tanto affetto».

Sarebbe bello potergli consegnare questo dono speciale prima di Natale...