Il Direttore Generale di ASST Brianza Carlo Alberto Tersalvi e il Sindaco di Seregno Alberto Rossi hanno visitato, nei giorni scorsi, la Casa di Comunità di Seregno, attiva in via Verdi 2 negli spazi individuati all’interno del Presidio Ospedaliero. Insieme a loro, erano presenti il personale infermieristico e amministrativo della Casa di Comunità, oltre alla dottoressa Roberta Brenna, direttore del Distretto di Seregno al quale afferiscono anche le Case di Comunità di Giussano e di Lentate sul Seveso.

Il Direttore di Asst Brianza e il sindaco in visita alla Casa di Comunità di Seregno

Sindaco e Direttore Generale hanno effettuato un sopralluogo degli spazi dedicati all'accoglienza e alle visite dei pazienti, constatandone l'adeguatezza, e hanno potuto verificare l'implementazione dei servizi offerti oggi ai cittadini. E’ stata anche l’occasione per un confronto sulle prospettive di ampliamento delle prestazioni per il prossimo futuro.

"Prosegue il lavoro di ASST Brianza per garantire servizi sul territorio sempre più efficienti e vicini al bisogno dei cittadini" - ha affermato il Direttore Generale Carlo Alberto Tersalvi nel corso della visita. "Siamo sempre più impegnati per una presa in carico attiva dei nostri pazienti e stiamo cercando di attivare dei sistemi per monitorare l’adesione alle terapie da parte dei più fragili. L’obiettivo è quello di riuscire a rispondere ai tanti bisogni che emergono quotidianamente, anche attraverso la messa in rete dei diversi servizi di cura che ASST può offrire". “Sono contento che si siano mossi i primi passi della Casa di Comunità di Seregno – ha detto il sindaco Alberto Rossi -: con il consolidamento della progettualità nei prossimi mesi, questo spazio sarà in grado di esprimere potenzialità che auspichiamo possano portare a un significativo beneficio per i nostri cittadini, soprattutto per quelli più fragili e che maggiormente necessitano dei servizi sanitari. Già in questa primissima fase iniziale, ci siamo messi a completa disposizione per accompagnare la crescita di questo progetto”

I servizi ai cittadini

Ad oggi, i cittadini che si rivolgono alla Casa di Comunità di Seregno possono trovare presso i locali di via Verdi 2, situati all’interno del Poliambulatorio al piano terra, i seguenti servizi:

• Servizio Accoglienza CUP attivo dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì ad accesso libero (accanto al punto Prelievi)

Sportello amministrativo per accoglienza, informazioni, accettazione, prenotazioni ed operazioni di Scelta-revoca (esenzioni per patologia, reddito, invalidità, richiesta tessere sanitarie, rilascio credenziali PIN/PUK e OTP, scelta del medico di base per cittadini italiani)

Per informazioni tel 0362 385431 (dalle 13.30 alle 15.30) o inviare una mail a front-office-cdc.seregno@asst-brianza.it

• Punto Unico d’Accesso (PUA) attivo dal lunedì al venerdì 8.30- 13.00/13.30-15.30 ad accesso libero.

Accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona, supporto nell’attivazione dei servizi per i

cittadini che vivono in una situazione di fragilità, con necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari. Raccoglie richieste attivazione ADI, protesica, farmacia territoriale.

Per informazioni tel 0362.385420 o inviare una mail a pua.seregno@asst-brianza.it

• Ambulatorio degli Infermieri di famiglia e Comunità attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 con impegnativa MMG e su prenotazione allo sportello CUP Accoglienza Assistenza alle persone/caregiver che necessitano di interventi infermieristici o di educazione alla salute, in raccordo con il proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta.

Per informazioni te 0362.385430 o inviare una mail a pua.seregno@asst-brianza.it

• Ambulatorio medico specialistico con la presenza dell’ortopedico, fisiatra, diabetologa, dietista.

Accesso con impegnativa MMG e prenotazione allo sportello CUP Accoglienza (possibile anche da Contact Center regionale al n. 800638638 da rete fissa, al n. 02 999959 da rete mobile, oppure dal sito prenotasalute.regione.lombardia.it, o dalle farmacie aderenti)

• Ambulatorio per il trattamento del Tabagismo attivo il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 su prenotazione. Per prenotazioni e informazioni tel. Tel. 0362 984813 o inviare una mail a noa.seregno@asst-brianza.it

• Punto Prelievi (attivo dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 10.00 su accesso libero con impegnativa MMG)

• Servizio di Radiologia

• Continuità Assistenziale (attivabile chiamando il NUE 116117 LUN- VEN 20.00/08.00, festivi e prefestivi H24)