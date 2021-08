Il disegno di Edo conquista il cuore dei bagnini di Jesolo

"Grazie bagnini", il disegno di Edo donato agli addetti al salvataggio nella spiaggia di Jesolo, come segno di riconoscimento per l'attività che svolgono quotidianamente.

Il disegno di Edo

Appena arrivato ha già conquistato i bagnini dello stabilimento balneare Trieste. Edoardo Mosca ha solo 5 anni (ne compirà 6 il 9 settembre), ha frequentato la scuola dell'infanzia di Costa Lambro. E' un bambino dolcissimo, dal cuore grande e molto bravo a disegnare. In questi giorni si trova in vacanza a Jesolo insieme alla mamma Sara Cesana, insegnante alla scuola dell’infanzia «Giovanni XXIII» di Albiate, e al papà Alessandro. Edo ha osservato i numerosi interventi dei bagnini per soccorrere giovani e adulti che si sono avventurati in acqua, in barba alla bandiera rossa ben issata nelle torrette, a segnalare la pericolosità della balneazione. E ha pensato di ringraziarli donandogli un disegno, riconoscente per l’attività che svolgono.

Il "grazie" dei bagnini

"Siamo grati a Edoardo perché abbiamo colto che nei bambini c’è molto spesso una sensibilità che a oggi manca nei ragazzi adolescenziali e negli adulti – commentano il gesto i bagnini Mirco e Riccardo della torretta 16 – Il nostro è un lavoro di grande responsabilità e spesso viene sottovalutato. Ma ci piace credere che in fondo ci sia un buon lavoro educativo da parte dei genitori, come in questo caso ci ha dimostrato Edoardo. Grazie di cuore dai bagnini della torretta 16". I bagnini hanno pensato di ricompensarlo con una bellissima sorpresa: un giro in mare in sella a uno scooter d’acqua oltre a regalargli una maglietta e il fischietto da bagnino.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 agosto 2021.