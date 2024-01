Il dolore di Concorezzo per la prematura scomparsa di Pietro Lecchi

Il dolore di Concorezzo per la prematura scomparsa del giovane Pietro Lecchi. Centinaia le persone che oggi pomeriggio, giovedì 4 gennaio 2024, hanno preso parte ai funerali del 20enne, molto conosciuto in tutto il paese.

Dolore e sgomento. Questi i sentimenti che hanno animato i cuori delle centinaia di persone presenti questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Quella chiesa che Pietro aveva frequentato per tanti anni, insieme ovviamente all'oratorio. Tantissimi i giovani presenti alla funzione, desiderosi di tributare l'ultimo saluto all'amico, scomparso martedì. A celebrare i funerali è stato il parroco don Angelo Puricelli, affiancato da altri sacerdoti che Pietro ha incontrato lungo il suo percorso. Su tutti don Luca Civardi, fino a pochi mesi fa vicario parrocchiale e impegnato da vicino proprio con i ragazzi dell'oratorio San Luigi. Il sacerdote, attualmente parroco a Civate, ha ricordato Pietro con un messaggio molto toccante, letto al termine della cerimonia.

"Nei giorni difficili della pandemia ci siamo ritrovati insieme a pregare su YouTube - ha spiegato don Luca con la voce rotta dalla commozione - Quel momento molto particolare ci ha tenuto molto uniti, ha tenuto uniti gli sguardi e i cuori per andare oltre le fatiche e i turbamenti di quelle giornate difficili. La maggior parte di quei momenti sono stati realizzati grazie alla generosa disponibilità di Pietro, anche se lui non ha mai voluto apparire, anche se lui non l'ha mai confidato. In quei giorni ha accolto con pazienza infinita tutte le mie richieste, dovute alla mia incapacità. Ha risposto con competenza a domande assurde. Pietro non ha mai detto di no. Lo abbiamo sperimentato tutti. Lo abbiamo sperimentato preparando oratori estivi, campeggi, momenti nei quali tirava fuori il meglio di noi. Al mattino, al pomeriggio o a tarda notte. Il suo sorriso gentile, la sua creatività geniale, il suo cuore buono è stato un aiuto prezioso dentro casa, ma anche fuori. Con gli amici, ma anche con chi non lo conosceva. A scuola, al lavoro, negli affetti. Pietro ha servito questa comunità in tantissimi modi, dai ministranti all'oratorio, a qualsiasi iniziativa gli venisse proposta. La sua condizione era una sola: niente in cambio. Ci ha permesso di stare assieme in molti modi: soltanto perché ci ha donato quello che aveva. Un cuore generoso si allarga sempre di più, fino a capire la realtà e a qualche volta a plasmarla. Caro Pietro, il silenzio e il dolore con cui ti accompagnamo esprime un affetto sincero. Soffriamo, non come fanno i tuoi genitori, però soffriamo perché ti vogliamo bene. Fatichiamo a comprendere, ma non dimentichiamo la parte migliore: il sorriso largo, le battute schiette, le parole sincere, noi non ti dimentichiamo. Caro Pietro, "Cinque minuti con Gesù" (l'appuntamento online creato da don Luca durante la pandemia con il supporto dello stesso Pietro, ndr) e i quarti d'ora di registrazione diventano adesso Eternità, dove tu finalmente trovi Pace e, noi, consolazione".