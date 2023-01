Il feretro di don Ponzini accolto nella sua chiesa

Erano tanti, in religioso silenzio, i fedeli che alle 16.15 di oggi, venerdì 13 gennaio, hanno accolto all'ingresso della chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Vimercate il feretro di monsignor Giuseppe Ponzini, l'ex parroco scomparso ieri, giovedì, a 90 anni.

La bara in Santo Stefano anche sabato e domenica

La bara con il corpo del sacerdote, in città per quasi 40 anni prima come parroco e poi come prete residente, è stata accompagnata dal responsabile della Comunità pastorale don Mirko Bellora. Presenti tra gli altri anche altri sacerdoti della Comunità e don Camillo Casati, sacerdote di Roncello.

"Era attaccatissimo a Vimercate - ha detto don Mirko Bellora. Ha voluto la tomba qui proprio per l'affetto che nutriva verso di noi. Ha sofferto tanto negli ultimi mesi... adesso è in pace".

Nel pomeriggio di oggi il feretro resterà aperto. Sarà nella chiesa, ma chiuso, anche nelle giornate di domani e domenica dove i cittadini potranno recarsi per un ultimo saluto.

Il rosario e i funerali

Alle 21 di oggi è previsto anche il rosario. I funerali saranno invece officiati lunedì 16 gennaio, alle 11, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario.

Accolto dai suoi parrocchiani