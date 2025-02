Il Festival della Cazoeula/Cassoeula arriva a Mezzago. La nota competizione, partita da Cantù e ideata per celebrare la migliore pietanza, simbolo della tradizione culinaria lombarda, delle province di Como, Monza e Brianza, Lecco e Milano, fa tappa in paese ed in particolare all’Osteria Social Food.

Il festival della Cazoeula/Cassoeula sbarca anche a Mezzago

Il noto locale di via Curiel gestito da Milena Radicia, traslocherà per l’occasione da oggi, martedì 11 febbraio, fino a domenica 16 febbraio, nella suggestiva location di palazzo Archinti.

«Questo è il terzo anno che partecipiamo all’iniziativa - racconta Radicia - Abbiamo iniziato nel 2023, attraverso consiglio del nostro fornitore della carne. Lui rifornisce alcuni ristoranti che solitamente partecipano all’iniziativa e, visto che anche noi prepariamo la cassoeula ci ha detto: “perchè non partecipate anche voi”? Così abbiamo deciso di aderire e ora stiamo continuando».

Il Festival è una gara culinaria fra i ristoranti partecipanti, che si conclude con l’aggiudicazione annuale del trofeo Cazoeula/Cassoeula d’oro.

La valutazione dei piatti avviene attraverso quattro passaggi: voto diretto da parte dei clienti dei ristoranti, valutazione alla cieca convocata contestualmente alla giuria popolare, valutazione alla cieca da parte della giuria tecnica e valutazione alla cieca da parte del «Conclave della cazoeula/cassoeula».

«Per la preparazione della cassoeula bisogna sottostare ad un rigido disciplinare dal quale non si può sgarrare - prosegue Radicia - Quest’anno abbiamo inoltre deciso di affittare palazzo Archinti per una settimana. Da oggi, martedì, fino a domenica ci trasferiremo lì. Avremo uno spazio più grande a disposizione con un totale di circa 150 coperti e con l’obiettivo di toccare il record di preparare 600 porzioni di cassoeula in una settimana».

La serata clou di mercoledì

La serata clou della competizione sarà quella di domani, mercoledì 12 febbraio, quando a Mezzago arriverà proprio la giuria al gran completo per la serata di assaggio:

«Ci saranno una trentina di persone che arriveranno dal festival ed una quindicina di personalità del paese che abbiamo invitato noi, come il sindaco e l’Amministrazione comunale - prosegue Radicia - Ovviamente la speranza è quella di riuscire a far bene in questa competizione ed ovviamente puntare alla vittoria».

Come si può leggere anche nel nome dell’attività, la componente sociale per l’Osteria Social Food è qualcosa di importante e fondamentale. Per questo motivo, nel corso delle giornate in trasferta a palazzo Archinti, ad aiutare la titolare e il suo staff ci sarà anche una squadra di ragazzi della Cooperativa Solaris a dare una mano.

La vocazione sociale

«Per me il cibo è aggregazione ed inclusione - prosegue Milena - Per questo ad esempio all’interno del mio staff c’è una ragazza del Gruppo Vivaio, il servizio di Offerta Sociale che ha lo scopo di inserire ragazze e ragazzi giovani con disabilità civile all’interno del mondo del lavoro. Ed è anche per questo che ho deciso di chiedere la collaborazione dei ragazzi della Cooperativa Solaris per i prossimi giorni. Detto questo speriamo veramente che vada tutto per il meglio, quindi incrociamo le dita».

Il Festival della Cazoeula/Cassoeula proseguirà poi fino al 28 febbraio, ma dalla prossima settimana l’Osteria Social Food tornerà nella sua sede di via Curiel. Chi volesse dunque degustare la prelibata specialità lombarda, può contattare l’attività al numero 3924792842.