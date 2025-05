Il Festival Sottocasa raddoppia e si prende anche il Giardino

Il Festival Sottocasa raddoppia... Non più solo in estate ma anche in primavera, con due diverse location.

La presentazione

Presentazione ufficiale lunedì 12 maggio, a Vimercate, nello splendido scenario del Giardino Sottocasa, per la tradizionale rassegna, con importanti novità. L’edizione 2025 si articolerà in due momenti distinti per offrire alla cittadinanza un ricco programma di eventi musicali, teatrali e culturali. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Nel giardino della Villa

Si incomincia con «Festival Sottocasa in Giardino», dal 17 maggio all’1 giugno, nel giardino storico di Villa Sottocasa, appena donato alla comunità. Sotto la direzione artistica di «MusicaMorfosi», sono in programma tre weekend di eventi coinvolgenti, con performance musicali, laboratori, passeggiate sonore e appuntamenti per tutte le età.

Tre week end tematici. Il primo dedicato alle percussioni, il secondo al pianoforte, il terzo ai grandi classici. Con artisti di caratura nazionale e internazionale e con la possibilità di cimentarsi in prima persona con gli strumenti messi a disposizione. Programma completo sul sito del Comune.

Nella Corte d'onore della Villa

La seconda parte del festival si sposterà, come da tradizione, nella suggestiva Corte d’Onore di Villa Sottocasa, dove verrà allestito un palco per accogliere spettacoli di musica e teatro. La direzione artistica, come nelle precedenti edizioni, è partecipata dalle associazioni culturali cittadine, che proporranno sia produzioni originali, sia spettacoli realizzati con la collaborazione di artisti e realtà partner. Anche in questa fase è prevista la partecipazione di MusicaMorfosi, con nuovi appuntamenti musicali.

Il cinema all'aperto

Infine, a conclusione del Festival, tornerà anche quest’anno l’amato appuntamento con il cinema all’aperto, sempre nella Corte di Villa Sottocasa dall’11 luglio al 31 agosto 2025. La rassegna Cinema Sottocasa proporrà circa 30 proiezioni (3-4 a settimana con biglietto d’ingresso) dei migliori titoli della stagione cinematografica appena conclusa. Programma in fase di definizione.

L'assessore: "Possibilità di vivere i nuovi spazi in modo spettacolare"