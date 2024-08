Il fisioterapista di Vimercate che ha fatto volare le "Farfalle" sul podio olimpico

C’è anche la "mano" di un vimercatese nella straordinaria Nazionale di Ginnastica ritmica che alle Olimpiadi di Parigi ha recentemente conquistato due storiche medaglie di bronzo.

Si tratta del dottor Gianmarco Verbana, fisioterapista nato, cresciuto e residente tuttora a Vimercate, che seppur non abbia fisicamente fatto parte della spedizione olimpica, ha comunque seguito il percorso che in questo triennio ha portato le "Farfalle" azzurre sul podio più prestigioso del mondo.

"Il mio obiettivo è sempre stato quello di lavorare in ambito sportivo - racconta il professionista 36enne - Inizialmente ho collaborato con alcune società del territorio, come la Di.Po., e da due anni sono parte del team fisioterapico della Nazionale italiana di Ginnastica ritmica. Non sono stato fisicamente accanto a loro durante l’Olimpiade, ma in questo biennio ho partecipato alle varie tappe di avvicinamento a livello nazionale e internazionale".