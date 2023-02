Il fiuto di Said colpisce ancora: gatta recuperata in uno scantinato "incastrata" tra le macerie

Il fiuto di Said Beid colpisce ancora. Il pet detective ha compiuto un'altra delle sue imprese e nella giornata di oggi, venerdì 3 febbraio, è riuscito a recuperare una gatta che a Bernareggio che si era smarrita in uno scantinato pieno di macerie e immondizia.

L'impresa di Said

Golia, questo il nome della gatta, aveva lasciato la sua abitazione in via Garibaldi lo scorso martedì. I proprietari, preoccupati per le sorti del felino, hanno prima affisso alcuni volantini per il paese, ma poi, dopo il nulla di fatto, si sono affidati a Said. Grazie alle sue indicazioni è stato possibile individuare il luogo in cui si era smarrita, ma essendo rimasta "incastrata" in uno scantinato per i padroni è stato impossibile procedere con il recupero.

Il recupero nello scantinato

A quel punto si è rivelato provvidenziale l'intervento del pet detective, che dopo aver individuato con esattezza il punto dello scantinato in cui era rimasta intrappolata la gatta, è riuscito a recuperarla e trarla in salvo in sicurezza. Una cosa non scontata, visto che altri gatti avevano perso la vita nello stesso luogo a causa delle condizioni di degrado.

Il grazie dei padroni

Sospiro di sollievo dunque per la famiglia che in giornata ha potuto riabbracciare Golia: