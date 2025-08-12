Il floral designer di Carate rappresenterà l'Italia ai mondiali in Olanda

Talento

Rudy Casati e il suo staff saranno protagonisti a fine mese alla World Cup a L’Aia, competizione fra i migliori artisti dei fiori.

Da Carate Brianza alla conquista dell'Olanda.

Dopo il successo dello scorso anno ottenuto ai giardini di Venaria Reale, Rudy Casati, sessantaquattrenne floral designer di Carate Brianza e contitolare con i fratelli dello storico negozio «I fiori di Mario» di via Donizetti ha ottenuto un ennesimo importante riconoscimento.

Il maestro di Carate Brianza di scena a fine mese a L'Aia

La Federazione Nazionale dei Fioristi ha proposto infatti la sua candidatura come rappresentante dell’Italia alla Coppa del Mondo di arte floreale che si svolgerà nella città olandese di Den Haag (L’Aia) dal 28 al 31 Agosto.

Nell’impegnativa competizione mondiale verrà supportato dai due assistenti ufficiali, i floral designer Alfredo Casati, fratello di Rudy, e Claudio Montecampi, titolare della «Casetta dei Fiori» di Seregno.

La competizione si svolgerà in tre giorni. Il team azzurro guidato da Rudy Casati sarà impegnato prima in ben cinque prove a cui ne seguirà una sesta riservata ai dieci finalisti.

«Da mesi ci stiamo preparando e per il notevole impegno profuso speriamo vivamente di poter vivere un’esperienza unica dedicata alla bellezza del design e del fiore», ci ha raccontato Casati divenuto un maestro nel mondo dell’arte floreale.

Il profilo di Rudy Casati

Membro del «Sanremo Italian Style» per il quale ha diretto le manifestazioni del Festival dei Fiori dell’anno 2010, il caratese esegue dimostrazioni di arte floreale in tutto il mondo per conto dell’UcFlor, Ente gestore del Mercato dei fiori di Sanremo presentando i fiori della Riviera ligure combinati con l’arte floreale tutta italiana della quale rappresenta uno dei più grandi esperti.

E’ stato descritto come «l’Elfo dei boschi» per la sua capacità di combinare colore, forma e leggerezza visiva dei suoi lavori, sempre intonati alla persona, alla situazione, all’ambiente.