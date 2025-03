Il fondatore di Edo Is One indagato per truffa. La replica "Si dicono molte falsità"

Il centro per l’autismo a cui aveva dato vita è chiuso dalla scorsa estate, il sito web non esiste più e i canali social sono fermi a quando dipendenti e collaboratrici se ne sono andate, rivolgendosi a un legale. E nei suoi confronti, come rivelano in esclusiva il Giornale di Merate e il Giornale di vimercate in edicola da oggi, martedì 11 marzo 2025, e per tutta la settimana, pendono querele, esposti alla Guardia di Finanza e un’indagine per truffa.

Edo is One, il fondatore indagato per truffa

Come riportano i colleghi del Giornale di Merate e del Giornale di Vimercate di questa settimana, sono gravi le accuse mosse da più parti nei confronti di Francesco Castigliego, 39 anni, residente a Lesmo, fondatore dell’associazione Edo is One, con sede legale a casa sua e sede operativa in via Cazzaniga a Merate.

In quei locali, ai genitori con ragazzi autistici venivano offerti servizi di neuropsichiatria, psicologia, prisoterapia, neuropsicomotricità, logopedia, osteopatia, nutrizione e supporto burocratico.

Castigliego, nel giro di qualche mese, aveva chiesto l’iscrizione del suo sodalizio al registro delle associazioni del Comune di Merate, aveva allacciato dialoghi con diverse Amministrazioni e coinvolto numerosi sponsor.

Ma dietro i volti sorridenti delle professioniste che nei due anni di vita del centro per l’autismo sono state al suo fianco, immortalati in occasione di feste, tornei sportivi e attività di vario tipo, si celava un disagio profondo che è scoppiato nell’estate del 2024.

Tutte le collaboratrici di Edo is One hanno lasciato l’associazione e si sono recate alla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone, lamentando stipendi non pagati e donazioni per migliaia di euro chieste da Castigliego con le motivazioni più disparate. Allegando ai loro racconti decine e decine di messaggi Whatsapp e una corposa documentazione.

Nella rete del fondatore del centro per l’autismo di Merate ci sarebbero finite anche alcune famiglie. La mamma di un ragazzo autistico adulto, che si era rivolta a Castigliego in cerca di assistenza, ha finito per perdere oltre 10mila euro.

La replica "Indagine? Non risulta. Si dicono molte falsità"

«Ci sono delle procedure in corso e non posso pronunciarmi».

Esordisce così Francesco Castigliego quando i colleghi del Giornale di Merate lo raggiungono telefonicamente per avere una sua versione dei fatti relativamente alla chiusura del centro per l’autismo che aveva fondato un anno e mezzo fa, ma soprattutto alle querele e agli esposti presentati nei suoi confronti da ex collaboratrici e genitori.

«Il centro per l’autismo è chiuso, probabilmente riaprirà ma non so dire quando - ha aggiunto - L’insegna c’è ancora ma verrà rimossa il 19 marzo. Su tutto il resto, al momento non vogliamo alzare nessun polverone perché ci sono di mezzo dei bambini. Non mi risultano indagini penali, con le ex collaboratrici ho raggiunto un accordo per la dilazione dei pagamenti e di tutto quello che si dice in giro il 90% sono falsità. Non a caso ho nominato un avvocato importante».

Avvocato con il quale abbiamo chiesto di poter parlare, ma al momento la redazione del Giornale di Merate non ha ricevuto nessuna telefonata né da parte sua né da parte dell’addetto stampa di cui Castigliego sostiene di servirsi.

«Ci sono procedure che io ho deciso di intraprendere nei confronti di altri, non altri verso di me - ha ribadito il fondatore di Edo is One - Riguardo le collaboratrici che se ne sono andate, forse non consideravano che lavorare per un’associazione preveda anche una buona parte di volontariato. Il centro ha chiuso perché non era più sostenibile economicamente, viste anche le numerose attività che organizzavamo, non certo per altri motivi».

