Cade un albero all'interno dell'area cani del Parco Arcobaleno di Cavenago di Brianza e, vista l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi e le aree verdi pubbliche.

Il forte vento abbatte un albero e il Comune dispone la chiusura dei parchi

La decisione è arrivata proprio nel pomeriggio e presa dal sindaco Giacomo Biffi:

"Purtroppo il forte vento ha provocato la caduta di una pianta all'interno dell'area cani. Poco dopo è stata diramata l'allerta gialla per il maltempo e quindi abbiamo optato, in via precauzionale, di procedere con la chiusura di tutte le aree verdi del territorio".

La messa in sicurezza al termine dell'allerta meteo

Come detto la pianta è crollata all'interno dell'area cani, ma fortunatamente al momento della caduta, non era presente nessuno all'interno dello spazio. Come spiegato dallo stesso primo cittadino, la pianta era una di quelle che in programma di essere abbattuta: