Il furgone si scontra contro il muro del cavalcavia

Le cause sono ancora in fase di accertamento, quel che è certo è che il furgone adibito al trasporto rifiuti si è scontrato contro il muro del cavalcavia

Il sinistro

L’incidente è avvenuto venerdì, poco dopo le 12. Un furgone adibito al trasporto dei rifiuti stava percorrendo la Strata statale 36 quando, all’uscita Giussano-Erba, si è scontrato contro il muro sotto il cavalcavia.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso sanitario: mentre i pompieri si sono messi subito all’opera per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario incidentale, i soccorritori hanno prestato le prime cure del posto alle due persone ferite, un uomo di 44 e uno di 55 anni, che sono poi state trasportate all’ospedale di Desio in codice giallo.