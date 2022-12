Il gatto Oreste è scappato, Monza si mobilita per aiutare il piccolo Cristian

Monza si mobilita per trovare Oreste, gatto scappato qualche giorno fa da un condominio di Triante. Il felino è il migliore amico di Cristian, bambino di 5 anni affetto da autismo. L'appello dei genitori: "Aiutateci, per lui si tratta di una sorta di pet therapy".

Si cerca ovunque

La sua storia sta facendo il giro di Monza, ma non solo. Stiamo parlando di Oreste, gatto scappato qualche giorno fa dalla sua abitazione di via Cefalonia, nel quartiere Triante. Il micio, un trovatello di circa 7 chili e dal pelo fulvo, ha approfittato probabilmente di un cancello lasciato aperto per allontanarsi dal condominio. Una "fuga" che ha gettato nello sconforto il giovane Cristian, bambino di 5 anni affetto da autismo che in Oreste aveva trovato molto più di un animale da compagnia. Il felino, infatti, rappresentava per il piccolo una sorta di pet therapy, fondamentale per affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Proprio per questo motivo i genitori di Cristian hanno deciso di inondare Monza e i social di appelli, volantini, richieste d'aiuto. La speranza è che qualcuno possa trovare al più presto Oreste e riportarlo tra le braccia del piccolo Cristian.

Assunto anche un pet-detective

Nei giorni scorsi i genitori di Cristian, che come tanti bambini autistici sta risentendo di questo importante (e negativo) cambiamento nella suo routine quotidiana, non si sono limitati solo ad offrire una ricompensa per chi avesse informazioni concrete sul gatto, ma hanno anche deciso di assumere un pet-detective nella speranza di ritrovare il micio. Purtroppo però, le piogge di queste ultime ore non stanno aiutando. Chiunque avesse informazioni può scrivere o chiamare i numeri 3319912708/3713359301/3920178494.