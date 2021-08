Il vecchio gelso che campeggia al cento del cortile della Cittadella della cultura ad Agrate, è il più grande di tutta la Brianza. Per l’incoronazione manca la misurazione ufficiale, ma per gli esperti non sembrano esserci dubbi.

Il gelso bianco della biblioteca ad Agrate è il più grande di tutta la Brianza

Il titolo, come detto per ora assegnato solo informalmente, è stato riconosciuto nei giorni scorsi dal gruppo «Alberi monumentali Brianza», attraverso un posto pubblicato sulla pagina Facebook e ripreso dall’assessore comunale all’Ambiente Margherita Brambilla: "Gli abitanti della cittadina bassa brianzola - si legge nel gruppo di esperti - gli attribuiscono 400 anni d'età, cosa che ne farebbe uno dei più longevi della Lombardia; a noi mancano le vere misure, ma una cosa è veramente certa: questo esemplare è realmente mono cormico, mentre tanti altri gelsi lombardi (la Regione ne ha una quindicina) non lo sono, mostrando qua e là, soprattutto quelli con circonferenza maggiori, di non avere originariamente, un solo fusto. Presto lo misureremo, per attribuirgli, se non altro, il primato di Gelso bianco più grande della Brianza: il primato gli è conteso dal solo gelso di Cascina San Fedele, all'interno del Parco di Monza". Una contesa al centimetro, quindi, con l’albero di Monza.

Nel 2012 la perdita della pianta alle spalle del Municipio

Come noto il gelso della biblioteca comunale è l’ultimo esemplare di rilievo di Agrate, dopo la perdita, nell’aprile del 2012, della pianta simbolo collocata alle spalle del Municipio e crollata a seguito delle abbondanti piogge.

Un riconoscimento importante per Agrate che ha proprio nel gelso il suo simbolo, come dimostra anche il nome («Gelso d’oro») scelto per la benemerenza civica che viene assegnata ogni anno ad inizio ottobre in occasione della festa del paese.