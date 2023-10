Il geologo di Meda Gianni Del Pero confermato alla guida del Wwf Lombardia

Il geologo di Meda Gianni Del Pero è stato confermato presidente del Wwf Lombardia per il prossimo quadriennio.

Già presidente del Wwf Insubria e del Parco della Brughiera, Del Pero ha ottenuto con il Wwf importanti successi nella difesa dell'ambiente.

"Il Wwf Lombardia gode di ottima salute, nonostante la Lombardia sia sempre pesantemente sotto attacco in tutte le province e in tutti i settori (caccia, ambienti naturali, aree protette, patrimonio forestale, consumo di suolo per inutili infrastrutture e logistiche, rifiuti e bonifiche, inquinamento di aria, acqua e suolo e tanto altro ancora), nei quali i volontari Wwf si fanno valere e ottengono grandi risultati - afferma Del Pero - In Lombardia abbiamo il maggior numero di organizzazioni aggregate e di Oasi Wwf di tutta Italia, abbiamo i più importanti Centri di recupero di animali selvatici Cras (Vanzago e Valpredina di rilevanza nazionale), il più nutrito e apprezzato Gruppo di guardie volontarie, un numeroso gruppo young, più soci e donatori (gli ultimi dati disponibili dicono 25mila)".