“Il gesto verde” di Emeis Italia: la Residenza Villa Cenacolo parteciperà al flash mob per l’ambiente

Giovedì 5 giugno 2025 alle 11, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Residenza Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso, parteciperà a un grande flash mob insieme ad altre strutture Rsa e cliniche di riabilitazione psichiatrica Emeis Italia.

Un gesto simbolico per l'ambiente

Alle 11 il tempo si fermerà per un momento condiviso di riflessione e speranza. Ospiti, operatori, famigliari e amici alzeranno verso il cielo una foglia, un fiore, una piantina o un piccolo segno della natura, vero o creato a mano come gesto di amore per la Terra. Sarà un minuto di silenzio intenso e poetico, capace di unire tutti in una dichiarazione collettiva di affetto e responsabilità verso l’ambiente.

Le strutture si trasformeranno in scenografie viventi: cortili, giardini e finestre si riempiranno di colore e significato. Le creazioni, realizzate nei giorni precedenti con materiali di recupero come carta, stoffa o plastica riciclata, conterranno messaggi d’amore per il pianeta, ricordi legati alla natura, desideri per il futuro, versi poetici e pensieri personali.

La creazione dell'Albero della Terra

Dopo il flash mob, ogni struttura completerà il proprio “Albero della Terra”, un albero vero o simbolico sul quale verranno appesi i messaggi e che resterà visibile nei giardini o all’ingresso della struttura, testimone concreta del legame tra uomo e ambiente.

“L’iniziativa, fortemente voluta dal nostro gruppo e accolta con entusiasmo dagli ospiti delle strutture, è anche un invito aperto all’esterno - spiega Alessandra Taveri, CEO di Emeis Italia - Famigliari, amici e comunità locali sono i benvenuti per partecipare, osservare, emozionarsi. Perché il cambiamento nasce insieme, anche da un semplice gesto verde”.

La Residenza Villa Cenacolo si prepara così a vivere un momento significativo, all’insegna della condivisione e della cura per sé, per gli altri e per il mondo.