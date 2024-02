Il gestore delle piscine comunali risponde al consigliere della Lega

Nei giorni scorsi il consigliere comunale della Lega Edoardo Trezzi aveva presentato in Comune a Seregno una interrogazione in merito al centro natatorio Trabattoni di proprietà comunale e affidato alla gestione di un privato, con oggetto"Le piscine comunali di Seregno trasformate in uno stagno?". A pochi giorni di distanza sono arrivate le precisazioni del gestore, la Società Sportiva Dilettantistica In Sport, che "esprime il più grande stupore per i contenuti delle dichiarazioni" di Trezzi.

"Si smentiscono e si ricusano nella maniera più categorica le insinuazioni in merito ad una supposta scarsa pulizia ed una non accurata manutenzione del centro sportivo. In Sport è, infatti, in possesso delle Certificazioni di Qualità ISO 9001:2015 per “l'attività di promozione di

attività sportive con gestione di impianti sportivi” e ISO 14001:2015 per “i sistemi di gestione dell’ambiente” ed esegue quotidianamente i piani di pulizie e di manutenzioni prestabiliti, dei quali il Comune – proprietario della struttura – è costantemente tenuto al corrente anche attraverso sopralluoghi periodici" - si legge nella nota inviata dalla società sportiva.

"Lasciano inoltre notevolmente perplessi le insinuazioni in merito a problemi dermatologici e allergici riscontrati dagli atleti, che appaiono prive di ogni fondamento dal momento che nessuna segnalazione o rimostranza è pervenuta alla segreteria"- prosegue In Sport.

"Nel 2021 – in piena emergenza pandemica – In Sport ha partecipato e si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione del suddetto Centro Natatorio (e Tennis) con l’aggiunta di lavori accessori di riqualificazione da realizzarsi mediante finanza di progetto e, come previsto dalle normative vigenti, ha preso in consegna l’impianto e ne ha prontamente avviato la gestione attenendosi rigorosamente a quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato di gara. In un contesto di evidente e pesante crisi economica (aggravata dal cosiddetto “Caro Energia”), con coraggio ha scelto di investire per mettere a disposizione degli iscritti e della cittadinanza, un impianto sportivo profondamente rinnovato sia nella parte invernale che nella parte estiva. Il progetto di riqualificazione sta seguendo il normale iter burocratico previsto per lavori che superino i 2 milioni di euro di valore e, con le dovute tempistiche di legge, vedrà la propria realizzazione. L’estrema vetustà della struttura impone oggi una gestione molto attenta in attesa che gli interventi di rinnovamento abbiano avvio" - si legge ancora nella nota di In Sport.