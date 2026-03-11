In occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno ospita “0-99. Design per gioco”, una mostra che esplora il gioco da tavolo come prodotto culturale nella sua evoluzione nel tempo.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Il gioco da tavolo in mostra in occasione della Milano Design Week

La mostra “0-99. Design per gioco” racconta il gioco da tavolo come oggetto culturale e invenzione, capace di raccontare identità e visioni dei popoli. Promossa dal Comune, conta sulla curatela di Cristian Confalonieri, co-fondatore di Studiolabo e Fuorisalone.it, game designer e autore, e di Andrea Cuman, dell’Atlante dei giochi da tavolo, il volume che è tra le principali mappature al mondo dei giochi da tavolo e che costituisce il riferimento scientifico della mostra. L’ideazione e la co-curatela sono di Alessia Interlandi, fondatrice di in.circle, società di consulenza specializzata in comunicazione strategica e organizzazione di mostre e progetti espositivi e curatoriali.

“La mostra narra di un oggetto culturale presente e benefico per la nostra società – spiega Cristian Confalonieri – Il tavolo è un luogo pubblico in miniatura dove materiali, segni e regole costruiscono un modo di stare insieme. Per questo il gioco parla a tutti. Il gioco da tavolo è design che si fa relazione, regole che diventano esperienza condivisa, è una tecnologia di convivenza: coordina conflitto, cooperazione, negoziazione. Con la sua essenza analogica è un antidoto alla frizione digitale”. Per l’assessora alla Cultura Martina Morazzi “0-99. Design per gioco è una mostra sorprendente e dalle tante sfaccettature perché racconta il gioco da tavolo sia come intrattenimento che come vero e proprio oggetto culturale e di design. Il gioco è da sempre una fonte di conoscenza e inclusione, in grado di costruire esperienze condivise superando le differenze generazionali e culturali. Questa mostra è un viaggio alla riscoperta del valore del gioco come linguaggio universale”.

Riproduzioni fedeli di giochi antichi da tutto il mondo

“0-99. Design per gioco” ripercorre l’evoluzione del gioco da tavolo. Lungo il tragitto, il visitatore incontrerà riproduzioni fedeli di giochi antichi, versioni giganti e pezzi in tiratura limitata o da collezione. Si parte da trenta giochi antichi provenienti da tutto il mondo – dal Gioco reale di Ur al Go, dagli Scacchi al Domino passando per le carte e la Tombola – che testimoniano l’origine millenaria del gioco da tavolo. Si prosegue con i giochi classici, i grandi titoli del Novecento, da Cluedo a Forza 4, da Monopoli a Risiko – presentato in una versione gigante di 90 metri quadrati – simboli dell’espansione del mercato ludico a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

Non mancano le interpretazioni firmate da designer e brand: il tavolo da Carrom di Vismara Design, gli Scacchi in acciaio disegnati dall’architetto Gianfranco Frattini, il tappeto da Backgammon dell’architetta e artista Valeria Molinari, la Battaglia navale in legno e pelle prodotta da Pinetti, il Gioco dell’oca di Pineider.

Al centro del percorso, il focus sul game design mette in evidenza il processo creativo, progettuale e artigianale che dà forma a un gioco da tavolo, approfondendo il lavoro di alcuni autori, a partire da Alex Randolph, considerato una figura chiave nella storia del settore. Al designer sono dedicate due stanze che ne raccontano la vita, la teoria e le opere, anche attraverso la proiezione del documentario “Alex Randolph, regista di giochi” condotto da Andrea Angiolino, per la regia di Luca Bitonte. È invece affidata al contributo di Spartaco Albertarelli, uno dei più importanti e longevi game designer italiani, l’installazione “La scrivania del game designer”, in dialogo con la scrivania di Pierluigi Ghianda in esposizione permanente a Palazzo Arese Borromeo.

Giochi moderni in edizioni fuori scala, celebrative o da collezione

La mostra prosegue con i giochi moderni, che hanno decretato il nuovo risorgimento del gioco da tavolo a partire dagli anni Novanta, e che saranno presentati in edizioni fuori scala, celebrative o da collezione. Viene indagato infine l’impatto dell’intelligenza artificiale sul game design: in mostra sarà presentato memorIA, un gioco artistico sviluppato con l’uso dell’intelligenza artificiale da Studiolabo e Silvia Badalotti, fotografa, prompt designer ed esperta d’immagine, per interrogarsi sulle prossime applicazioni in ambito artistico-creativo. Il percorso si conclude con una vera e propria ludoteca dove i visitatori potranno fermarsi e a scegliere tra i titoli a disposizione per giocare insieme.

“Questa mostra si inserisce a pieno titolo nei percorsi della Milano Design Week, uno degli eventi più importanti a livello internazionale, confermando la vitalità culturale della nostra città – afferma il sindaco Gianpiero Bocca, che ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione – Palazzo Arese Borromeo si distingue sempre più come un centro culturale attrattivo e innovativo: organizzarvi questo evento straordinario significa ancora una volta valorizzarlo, trasformandolo in un punto di incontro tra design, cultura e comunità”.

Foto n. 1: 0-99. Design per gioco, ph. Beatrice Arenella

Foto n. 2: 0-99. Design per gioco, Gianfranco Frattini, Famiglia Chess

Foto n. 3: 0-99. Design per gioco, Illustrazione di Marta Signori, Monopoly