Il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio cercano nuovi collaboratori

Il consolidamento della testata settimanale cartacea, da tanti anni punto di riferimento nel territorio, ci spingono a irrobustire la nostra squadra.

Il Giornale di Desio e il Giornale di Seregno cercano nuovi collaboratori nell'ottica di rinforzare il team della redazione.

Il consolidamento della testata settimanale cartacea, da tanti anni punto di riferimento nel territorio, ci spingono a irrobustire la nostra squadra con nuovi collaboratori da inserire nella cronaca dei paesi. In particolare per il Giornale di Seregno cerchiamo collaboratori a Seregno città, Meda, Seveso, Cesano Maderno, Barlassina e Lentate. Mentre per il Giornale di Desio la ricerca è per i comuni di Desio città, Nova Milanese, Bovisio Masciago, Varedo e Limbiate.

Chi cerchiamo

Cerchiamo giovani dinamici, curiosi, che amino la scrittura e abbiano voglia di mettersi alla prova con una nuova sfida: se queste sono le tue caratteristiche manda il tuo curriculum vitae alla nostra mail redazione@giornaledidesio.it o oppure redazione@giornalediseregno.it e nel caso sarai ricontattato per un primo colloquio conoscitivo.

I nostri settimanali, parte di un network in crescita

I nostri settimanali fanno parte del gruppo Netweek, network che oggi conta 58 settimanali in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana e Liguria e oltre 40 siti web di informazione distribuiti in tutto il centro-nord Italia.