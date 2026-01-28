Il Giornale di Vimercate premia i suoi Baristi del cuore

Un ultimo atto; per consegnare i premi, ma anche e soprattutto per dire grazie a chi ha partecipato, agli sponsor che hanno messo in palio premi di grande valore e a Confcommercio che ci è stata accanto e ha messo a disposizione la location (nella sede di Vimercate, in largo Pontida) per la festa finale.

La consegna dei premi nella sede di Confcommercio Vimercate

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 gennaio, la cerimonia di consegna dei premi ai partecipanti dell’edizione 2025 di “Barista del cuore” per il Giornale di Vimercate.

Ricchi premi per tutti grazie agli sponsor

Una sfida a colpi di coupon ritagliati nell’arco delle varie settimane sui nostri giornali, che alla fine ha incoronato come vincitore Alberto Bigatti del Bar Code di Concorezzo, che ha totalizzato 2.107 voti. A lui abbiamo consegnato un buoni del valore di 1.200 euro per inserzioni pubblicitarie sul nostro giornale e sugli altri canali del nostro gruppo editoriale. E, ancora, buoni per partite a paddle e per ingressi alla piscina offerta da Oplà Village di Burago Molgora. Infine, l’ambitissimo soggiorno per due persone offerto da QcTerme potendo scegliere tra le sedi di Bormio, Monte Bianco, Garda e Roma.

Alberto ha superato proprio sul finale Sara Bongiolatti, del Dream’s Cafè di Ruginello di Vimercate (1.678 voti), che aveva condotto a lungo la gara. Per lei un pacchetto pubblicitario da 600 euro, buoni per il paddle e la piscina e un ingresso giornaliero per due persone alle terme.

Sul terzo gradino del Riccardo Magni dell’Ellebar di Ornago. Anche per lui pubblicità omaggio e ingressi all’Oplà.

Dal quarto al decimo posto si sono classificati, nell’ordine: Giovanni Magni del Bar Giuan di Usmate Velate, Roberto Leoni del Caffè Cavour di Vimercate, Ina e Liudmila del Barash di Bellusco, I Magnifici Sette del Circolino di Camparada, Simona di Un amore di Caffè di Arcore, Giuseppe Pellicani dell’Eden Bar di Carnate e Arturo e Lucia Aita de La Piazzetta di Bernareggio. Per tutti loro, spazi pubblicitari del valore di 250 euro, 2 partite a paddle e un ingresso in piscina.

Il brindisi e le parole del presidente di Confcommercio

A coronamento della premiazione il brindisi e le parole del presidente di Confcommercio Vimercate, Alessandro Barbone, presente alla cerimonia con il segretario Marco Poppi e il funzionario Luciani Lombardi:

“Vi ringrazio per la partecipazione alla gara, ma anche e soprattutto per il vostro lavoro e il vostro impegno. I bar non sono semplici attività commerciali: sono anche e soprattutto presidi fondamentali sul territorio”.

