Il Giorno del Ricordo e la memoria delle foibe: le iniziative a Desio per non dimenticare una delle pagine più dolorose del Novecento italiano, segnata dalle foibe e dall’esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Due le iniziative promosse dal Comune.

Giorno del Ricordo: due gli appuntamenti

Il primo appuntamento per il Giorno del Ricordo a Desio è in programma martedì 10 febbraio alle 15, nell’area verde di via Martiri delle Foibe, con una cerimonia commemorativa alla presenza delle Autorità cittadine e con l’intervento di un rappresentante dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Nel corso dell’iniziativa sarà proposta la lettura drammatizzata “Perdere la terra”, a cura dell’attore teatrale Mario Ruggeri, un racconto intenso che ripercorre la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo forzato vissuto dal popolo giuliano-dalmata.

“Una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale”

In merito si sono espressi il sindaco, Carlo Moscatelli, e l’assessore alla Cultura, Giorgio Gerosa:

“Anche Desio, nel Giorno del Ricordo, sceglie di fermarsi e riflettere su una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. Ritrovarci nello spazio pubblico di via Martiri delle Foibe come comunità significa trasformare la memoria in un gesto concreto, condiviso, che parla al presente – le loro parole – Ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata non è solo un atto di commemorazione, ma un impegno civile: custodire la verità storica, dare dignità al dolore di chi ha perso tutto e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria come responsabilità collettiva, che riguarda tutti noi. Indistintamente”.

Docufilm allo Spazio Stendhal

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 13 febbraio alle 21 allo Spazio Stendhal (via Lampugnani 62), con la proiezione del docufilm “Il sorriso della Patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo”, promosso dall’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, con il sostegno e il contributo del Consiglio regionale del Piemonte. Il film offre uno sguardo storico attraverso materiali d’archivio, ricostruendo il modo in cui l’esodo venne raccontato e rappresentato nell’Italia dell’epoca. L’ingresso è libero.

È richiesta la prenotazione sul sito https://www.villeaperte.info/it/visita/eventi/