E' partito oggi, martedì 14 maggio, dal Golf Club Brianza di Camuzzago, a Usmate Velate, la prima edizione dell'Assolombarda Golf Tour, un grande evento in tre tappe (Usmate, Cornate e Villa Paradiso) nato con l'intento di creare sinergie, nuove opportunità di business e fare networking tra imprenditori in un contesto non tradizionale, valorizzando il territorio.

Il Golf Tour di Assolombarda al via da Usmate Velate

Assolombarda e il suo Gruppo Giovani imprenditori hanno progettato l'evento perché "Attività di questo tipo - spiega il vicepresidente di Assolombarda con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing, Alvise Biffi - orientate al networking, permettono all’Associazione e, con essa, a tutti gli imprenditori del territorio di riscoprirsi come comunità, attraverso modalità diverse da quelle tradizionali. Questo approccio, nelle nostre intenzioni, deve anche rappresentare una opportunità per condividere le rispettive esperienze e, in prospettiva, una occasione per avviare progettualità comuni e nuove opportunità di business”.

Con il contributo di Agenzia Futura-Unipol Group e Bper, Banca Privata Cesare Ponti e lo Studio Greppi e Associati, il torneo di golf, solo per golfisti tesserati FIG, si svolge con modalità di partenza shot gun, cioè tutti i partecipanti partono contemporaneamente da buche diverse. Si sfideranno in tutto un centinaio di giocatori per ogni tappa.

Alla fine di ogni gara sono previsti premi per i giocatori che si distingueranno sia all’interno delle singole tappe sia della combinata del Tour con uno Premio speciale dedicato ai Giovani Imprenditori.

Il Tour è anche una bella l’occasione per chi non pratica questo sport, per provare una golf experience dedicato proprio a chi vuole apprendere le basi con il supporto di istruttori .

I prossimi appuntamenti saranno il 4 Luglio 2024 presso l'Antico Borgo Camuzzago Golf Club (Via del Borgo, Bellusco) e il 4 Ottobre 2024 presso Villa Paradiso Golf Club (Via Villa Paradiso, Cornate d'Adda).