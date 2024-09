Il Gonfalone d'oro va all'Associazione Trasporto Disabili

Emozione e soddisfazione per l'Associazione Trasporto disabili di Busnago, che sabato ha ricevuto dall'Amministrazione comunale la massima onorificenza cittadina: il Gonfalone d'oro.

Gonfalone d'oro 2024

Sabato sera al teatro dell’oratorio l’Amministrazione comunale ha premiato i volontari nel corso di una sentita cerimonia con la seguente motivazione:

"Da anni fornisce un servizio prezioso alla comunità busnaghese. E’ un riferimento fondamentale per quella parte di comunità meno indipendente e che per questa ragione ha maggiori difficoltà negli spostamenti, il cui impedimento non permetterebbe loro di accedere alle cure necessarie. Un grande plauso ai volontari che con dedizione e disponibilità, sempre nel silenzio, dedicano ai più vulnerabili un’importante fetta del loro tempo".

Una grande... sorpresa inaspettata

I volontari sono rimasti a bocca aperta di fronte a quella che, a tutti gli effetti, è stata una grande sorpresa, come ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Fumagalli:

"Questa è la cosa che ci piace di più . L’effetto di meraviglia che si genera sulla persona o le persone coinvolte, come in questo caso, visto che si tratta di un gruppo. In passato abbiamo sempre avvisato i familiari nei giorni immediatamente precedenti e abbiamo chiesto loro l’assoluto riserbo solo per avere la certezza che la persona si presentasse alla consegna. Ma il vincitore va sorpreso. Oggi è arrivato il loro grande giorno ed è giusto che festeggino e siano orgogliosi di quello che hanno ottenuto, perché sono un esempio."

Un grande lavoro di squadra:

I volontari hanno invece risposto nel momento della consegna del Gonfalone:

"Grazie all’Amministrazione comunale per aver sempre creduto in noi – – Siamo entusiasti per questo riconoscimento, che ci darà ancora di più la carica per lavorare ancora meglio. Il nostro è un impegno che abbiamo sempre preso e che prendiamo volentieri. Sappiamo che la nostra comunità ne ha bisogno e noi continueremo a dare il giusto contributo".

Per certi versi nulla di nuovo per un’associazione che aveva già sperimentato l’emozione di ricevere il più alto riconoscimento conferito dal Comune, grazie all’impegno dei suoi volontari. Maria Rosa Ronchi, volontaria del sodalizio, nel 2023, dopo più di 20 anni di servizio a favore dei più fragili, aveva ottenuto il premio. Quest’anno, si è deciso di premiare l’intero sodalizio, in quanto il risultato del lavoro svolto al servizio del prossimo è stato merito di un gruppo forte e unito.