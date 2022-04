Iniziativa

I volontari hanno donato le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in Pediatria.

Il grande cuore della Protezione civile di Agrate scalda il San Gerardo. I volontari hanno donato le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in Pediatria.

Presente anche l'Amministrazione comunale

Bella iniziativa della Protezione civile di Agrate, che ha voluto regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Gerardo di Monza. Nella giornata di ieri, sabato 9 aprile 2022, i volontari agratesi hanno infatti portato ai piccoli pazienti le uova di Pasqua donate dalla Galbusera di Agrate. Un gesto semplice, ma che per i bambini ha sicuramente rappresentato un momento di gioia nei difficili giorni della degenza ospedaliera. Ad affiancare i volontari nella distribuzione delle uova di Pasqua c'era anche l'Amministrazione comunale. Al San Gerardo, infatti, erano presenti anche il sindaco di Agrate Simone Sironi e il suo vice Marco Valtolina, che hanno accompagnato la Protezione civile tra i corridoi dell'ospedale monzese. Un'iniziativa, quella di ieri, che testimonia ancora una volta la grande attenzione per il territorio e per chi si trova in difficoltà da parte dei volontari agratesi, sempre pronti a tendere la mano per regalare un sorriso.