Iniziativa

In tanti sono scesi in piazza per testimoniare la loro solidarietà al popolo ucraino.

Il grande cuore di Bellusco a fianco dell'Ucraina. In tanti sono scesi in piazza ieri sera, mercoledì 2 marzo 2022, per testimoniare la loro solidarietà al popolo ucraino.

Serata molto toccante

Si sono dati appuntamento alle 18.30 in piazza Kennedy, davanti al Municipio. Sono scesi in strada per testimoniare la loro vicinanza alla popolazione ucraina, costretta a fare i conti con la terribile invasione russa. Grande successo per la manifestazione andata in scena ieri sera e organizzata dall'Amministrazione comunale di Bellusco, dalla parrocchia di San Martino Vescovo e dalle associazioni del paese. Una manifestazione attraverso cui tutto il paese ha voluto dire no alla guerra e sì alla pace. Lo ha fatto illuminando proprio la parola pace, scritta su un'installazione allestita davanti al Comune. Per farlo, i tanti bambini (accompagnati dalle loro maestre) e cittadini presenti hanno utilizzato i lumini della chiesa parrocchiale e le candelini strette e verticali tipiche della religione ortodossa: un ulteriore segno, questo, di vicinanza e fratellanza. Nel corso della serata, "condotta" dal professor Danilo Ravasi, hanno preso la parola il sindaco Mauro Colombo, affiancato dal consigliere con delega alla Pace Simona Gaslini, il parroco don Arnaldo Mavero e Grazia Misani in rappresentanza dell'associazione Tenda della Pace e di tutto l'associazionismo locale. Presenti anche i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Bellusco Maresciallo Vincenzo Iossa agli agenti del Corpo di Polizia locale Brianza Est. Il momento più toccante, tuttavia, è stato quello dedicato alle testimonianze di alcuni cittadini ucraini, di chi vive in Italia ormai da tempo e di chi è arrivato nel nostro Paese solo pochi giorni fa, scappando dai bombardamenti e dagli attacchi russi. Testimonianze, quest'ultime, che hanno commosso i tanti cittadini presenti in piazza.

Il grazie dell'Amministrazione comunale

Nelle ore successive alla manifestazione, l'Amministrazione comunale di Bellusco ha voluto ringraziare tutti i cittadini presenti con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale.