Il “grazie” della comunità a don Fabrizio

«Ho tanto imparato da tanti». Cariche di emozioni le parole di don Fabrizio Vismara alla Messa di ieri pomeriggio a Besana in Brianza durante la quale la comunità intera lo ha saluto dimostrandogli un grande affetto.

Chiesa gremita per don Fabri

La basilica era gremita di persone ed erano presenti tutti i sacerdoti della comunità. Dopo dieci anni, durante i quali si è dedicato alla crescita spirituale dei giovani, ora don Fabrizio inizierà un nuovo cammino a Desio come responsabile della pastorale giovanile. «I numeri non sono la cosa più importante ma dicono molto – ha esordito il parroco, don Paolo Brambilla all’inizio della celebrazione – Il sold out (tutto esaurito, ndr) della basilica non si vede neanche la notte di Natale. Se siamo qui in tanti non è per una sorta di dovere ma per un’esigenza del nostro cuore: abbiamo condiviso dieci anni del cammino di fede dove hai accompagnato questa comunità, un dono grande che ci è stato fatto».

Un saluto durato 24 ore

Il saluto a don Fabrizio, iniziato sabato sera con la preghiera nella chiesa di Valle Guidino, si è concluso domenica sera al cineteatro Edelweiss con un momento di intrattenimento. Un evento lungo 24 ore per permettere a tutti di partecipare e di esprimere al sacerdote il proprio affetto e la propria gratitudine. «Gratitudine, affidamento e amicizia sono le parole che abitano nel mio cuore – ha detto don Fabrizio durante l’omelia – Questa è un’occasione densa di affetto, significativa e gioiosa. Vi chiedo perdono per le mie mancanze in questi dieci anni. I primi che vorrei ricordare in questo momenti sono i defunti, in particolare i giovani; poi coloro che soffrono; e ancora i poveri, che tante volte sono venuti bussare alla mia porta. Ringrazio l’opera educativa, cuore della mia missione; voi famiglie che mi avete accolto, le associazioni e le istituzioni della città. Ringrazio le mie due famiglie più ristrette, i Vismara e i miei confratelli: a voi devo ciò che sono». Al termine don Fabrizio ha ricevuto in dono alcuni regali tra cui tantissime lettere di saluto da parte della comunità».

Il successore don Luca

Don Luca Vignali è il nuovo responsabile della Pastorale Giovanile. Sarà accolto ufficialmente dalla comunità pastorale “Santa Caterina” domenica 28 settembre in occasione della festa dell’oratorio. Sarà una giornata dal programma molto intenso. A breve seguiranno indicazioni più precise.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 9 settembre 2025.