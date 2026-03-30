Il “Growind project”, con i giovani musicisti della Banda di Vimercate, conquista il “Flicorno d’oro”

Primo posto al prestigioso Concorso Internazionale Flicorno d’Oro 2026.

Le bande giovanili di Vimercate e Grosio conquistano il “Flicorno d’oro”

Straordinario risultato per il “Growind Project”, il progetto musicale che unisce la banda giovanile del Civico Corpo Musicale di Vimercate e la banda giovanile dei Fiati di Grosio, ideato e diretto dal Maestro Michele Fioroni. Il progetto ha conquistato il primo posto nella categoria Advance al Concorso Internazionale Flicorno d’Oro 2026, tenutosi a Riva del Garda dal 27 al 29 marzo.

Alla vittoria di categoria si aggiunge anche il conferimento del più prestigioso Trofeo Flicorno d’Oro Educational, massimo riconoscimento dedicato ai progetti formativi di eccellenza.

Cos’è il Growind Project?

“Il Growind Project nasce dall’unione di due realtà giovanili di eccellenza – si legge in una nota – La banda giovanile del Civico Corpo Musicale di Vimercate e la banda giovanile dei Fiati di Grosio. Il gruppo è composto da giovani musicisti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, accomunati da passione, talento e dedizione. Ideato tre anni fa dall’intuito del Maestro Michele Fioroni, il progetto ha intrapreso un percorso artistico e formativo intenso, volto a creare un ensemble capace di superare i confini territoriali e valorizzare le nuove generazioni attraverso la musica d’insieme. Un cammino fatto di studio, prove, crescita condivisa e collaborazione tra realtà diverse, che ha trovato il suo culmine nella partecipazione e nella doppia affermazione al Flicorno d’Oro 2026”.

Giovani al centro del progetto

Il successo nella categoria Advance, unito all’assegnazione del Trofeo Educational, rappresenta non solo un importante riconoscimento artistico, ma anche la conferma della straordinaria qualità didattica del progetto, che mette al centro i giovani offrendo loro opportunità concrete di crescita musicale e personale.

La soddisfazione del Maestro Fioroni

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Michele Fioroni, che ha sottolineato come questo risultato sia frutto dell’impegno costante dei ragazzi, del supporto delle famiglie e della collaborazione tra le due bande.

Palcoscenico internazionale

La vittoria del “Growind Project” si inserisce così tra i risultati più significativi del panorama bandistico giovanile italiano, portando alto il nome delle realtà musicali di Vimercate e Grosio su un palcoscenico internazionale.