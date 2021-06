Il Gruppo Aido Meda incontra Filippo Cannizzaro della la Nazionale Calcio Trapiantati Una serata per sensibilizzare sul tema del trapianto.

Il Gruppo Aido Meda incontra la Nazionale Calcio Trapiantati

Il Gruppo Aido di Meda ha incontrato Filippo Cannizzaro della Nazionale Calcio Trapiantati; è stata una bellissima serata, che ha lasciato molto a i presenti. "Al termine i nostri volontari sono tornati a casa più leggeri, pensando che il mondo è ancora un bel posto dove vivere" hanno affermato i promotori.

Sta aumentando il numero dei donatori

A questo incontro ne seguiranno sicuramente altri, "perché certo con uno spirito così si potranno fare grandi cose. Il futuro porterà certo cose belle in favore degli ammalati in lista d'attesa per un trapianto, sicuramente aumenterà il numero di coloro che potranno avere il trapianto perché sta aumentando il numero dei possibili donatori" hanno proseguito dalla sezione medese.

Trapianti, speranza per il futuro

In Italia sono oltre sei milioni e mezzo i possibili donatori, questo significa che potrà aumentare il numero dei prelievi che la Rete Trapiantologica Italiana potrà effettuare e quindi, di conseguenza, anche il numero dei trapianti.