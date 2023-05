Il Gruppo Alpini di Concorezzo piange uno dei suoi fondatori

Gruppo Alpini di Concorezzo in lutto per la scomparsa di uno dei suoi fondatori. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, si è spento Giorgio Terzoli, colonna delle Penne nere locali. Aveva solo 71 anni.

L'addio degli Alpini concorezzesi

A dare la notizia della scomparsa di Giorgio Terzoli è stato proprio il Gruppo Alpini di Concorezzo, che ha voluto ricordare uno dei fondatori con un toccante post pubblicato su Facebook.

"Giorgio Terzoli ha posato lo zaino - si legge nel post - E' stato uno dei Fondatori del Gruppo Alpini Concorezzo. "Un nostro Alpino hai chiesto alla montagna, su nel paradiso lascialo andare per le tue montagne...". Buon viaggio Giorgio".

I funerali di Giorgio Terzoli si terranno venerdì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. In tantissimi accorreranno per dargli l'ultimo saluto. L'uomo, infatti, era molto conosciuto in tutto il paese per via del suo lavoro: da anni ormai gestiva una torrefazione nel cuore di Concorezzo ed era una vera e propria colonna del commercio locale.

"Era sempre sorridente"

A ricordare Giorgio Terzoli è il capogruppo degli Alpini di Concorezzo Lorenzo Nobile.

"Era l'ultimo dei fondatori del nostro gruppo ancora in vita - spiega Lorenzo - Ora sicuramente sarà insieme a tutti gli altri e staranno festeggiando in Paradiso... Giorgio era uno dei nostri punti di riferimento, sempre sorridente e con la battuta pronta. Grande amante della compagnia, era presente a ogni Adunata e in generale si occupava dell'organizzazione delle gite e delle uscite. Gli piaceva cercare i ristoranti migliori, dove potersi rilassare e divertire. Siamo pieni di foto di Giorgio con in mano coltello e salame... Battute a parte, era una persona splendida. Lo ricorderemo sempre con grande affetto, ci mancherà".

