L'anno 2023 si chiude con una donazione di grande valore per il Comune di Vimercate.

Il Gruppo Alpini di Vimercate dona mille euro al Comune per le famiglie in difficoltà

Nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, il 20 dicembre scorso, l’Assessora alla Cura delle Persone, Maria Teresa Foà ha infatti reso noto alla Giunta la destinazione del contributo di 1.000 euro da parte del Gruppo Alpini di Vimercate, che in occasione delle festività natalizie del 2022 ha espresso la volontà di di donazione un contributo economico al fine di supportare famiglie residenti in Vimercate in gravi difficoltà economiche.

L’Assessora e l’Ufficio Servizi Sociali hanno preso atto della disponibilità e hanno ritenuto opportuno utilizzare il contributo integrando il capitolo di spesa relativo ai contributi concessi per assistenza a nuclei famigliari o a singoli in condizioni di disagio economico.

I ringraziamenti dell'assessore Foà