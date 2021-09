Il Gruppo Camosci celebra i cinquant'anni e omaggia i suoi soci

Il Gruppo Camosci di Seregno festeggia i suoi primi cinquant'anni e omaggia i suoi soci più affezionati.

Il Gruppo Camosci celebra i cinquant'anni

Il mezzo secolo di vita dell'associazione nata con lo scopo di avvicinare alla montagna i ragazzi e giovani che frequentavano l’Oratorio San Rocco di Seregno, è stato festeggiato ieri sera, sabato 25 settembre 2021, al cineteatro San Rocco di Seregno.

L'omaggio ai soci più fedeli

Ai soci che hanno festeggiato i 10, 25 e 50 anni nel Gruppo è stato regalato un moschettone dorato, simbolo dell'amore che lega da sempre i Camosci alla montagna. Ma il gruppo non è solo appassionato di montagna: è anche campione di solidarietà, come ha evidenziato nel suo intervento il giornalista Luigi Losa, che ha presentato ufficialmente il libro che ricorda e omaggia i cinquant'anni del sodalizio, disponibile in sede, in via Santino De Nova, per tutti i soci.

Un impegno, quello solidale, inziato con il terremoto dell'Irpinia e continuato poi con il supporto al Gsa, il Gruppo Solidarietà Africa. “Nel 1981 nessuno si sarebbe mai immaginato che saremmo arrivati a tagliare un simile traguardo” ha commentato il presidente Pino Tagliabue, che ora si augura di poter passare il testimone a un giovane appassionato nei prossimi anni.

Una serata di festa, accompagnata dalle musiche di montagna del coro Il Rifugio e condotta dal socio Francesco Viganò, che ha visto intervenire per un saluto anche monsignor Bruno Molinari, il prevosto della città. Tra i presenti anche Paolo Cazzaniga, presidente della Consulta dello Sport. Dal vicesindaco Roberto Marini i complimenti a tutto il Gruppo per l'importante traguardo raggiunto, con la raccomadazione che non debba “essere una vetta ma un punto di partenza”.

