Il Gruppo culturale chiude con successo il 16esimo anno di corsi

Traguardo importante
A ottobre la ripresa dei corsi
Concluso il ciclo di lezioni, docenti e corsisti si sono ritrovati per una apericena, occasione per festeggiare insieme le piacevoli ore trascorse tra apprendimento, condivisione e crescita reciproca, ma anche per brindare alle imminenti vacanze estive, con lo sguardo già rivolto all’autunno, quando a ottobre riprenderanno i corsi dedicati all’Arte, alle Lingue, al Cucito creativo, alla Cucina e a molte altre proposte.
Atmosfera familiare
“Chi frequenta il Gruppo Culturale apprezza particolarmente l’atmosfera familiare e accogliente che accompagna ogni attività – spiegano i componenti del sodalizio – un contesto che favorisce relazioni autentiche senza mai rinunciare alla qualità dei contenuti e degli insegnamenti. Il merito va in gran parte ai docenti, ai quali desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento. Nel corso degli anni il Gruppo Culturale ha ampliato e arricchito le proprie iniziative, organizzando serate culturali al Cineteatro La Campanella, concorsi fotografici, visite guidate a chiese, musei e mostre, oltre a viaggi culturali di uno o più giorni in Italia e all’estero. Londra, Barcellona, Parigi, Berlino, l’Andalusia e molte altre destinazioni hanno regalato ai partecipanti esperienze indimenticabili, custodite ancora oggi nel cuore e negli occhi di chi vi ha preso parte”.
Pellegrinaggi e visite culturali
Costante e preziosa è stata anche la collaborazione con la Comunità Pastorale nell’organizzazione di pellegrinaggi e visite a luoghi di interesse religioso. Tra le iniziative più recenti il pellegrinaggio al Santuario Madonna della Corona a Spiazzi, mentre il prossimo appuntamento sarà Assisi sulle orme di Francesco. Non sono mancate, inoltre, visite a importanti realtà ecclesiali e artistiche come la Basilica di Sant’Ambrogio, Sant’Eustorgio e il Museo Diocesano.
I saluti prima delle vacanze
L’augurio è che tutte queste attività possano continuare negli anni a venire, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e offrendo nuove occasioni di incontro, scoperta e condivisione. A tutte e tutti l’augurio di trascorrere una serena estate. Arrivederci a settembre con nuove proposte all’insegna dell’arte, della cultura e della bellezza.