I ringraziamenti agli insegnanti e agli allievi e arrivederci all'anno prossimo: "Qui atmosfera familiare e accogliente"

Il Gruppo culturale chiude con successo il 16esimo anno di corsi. I ringraziamenti agli insegnanti e agli allievi e arrivederci all’anno prossimo: “Qui atmosfera familiare e accogliente”

Traguardo importante

Concluso un nuovo anno di attività del Gruppo Culturale della Comunità Pastorale Beato Luigi Monti di Bovisio Masciago : il sedicesimo dalla sua nascita. Un traguardo importante, reso possibile dall’impegno degli insegnanti, dalla partecipazione degli allievi, dal prezioso lavoro della Segreteria, il tutto condito da un clima di amicizia che da sempre caratterizza questa esperienza.

A ottobre la ripresa dei corsi

Concluso il ciclo di lezioni, docenti e corsisti si sono ritrovati per una apericena, occasione per festeggiare insieme le piacevoli ore trascorse tra apprendimento, condivisione e crescita reciproca, ma anche per brindare alle imminenti vacanze estive, con lo sguardo già rivolto all’autunno, quando a ottobre riprenderanno i corsi dedicati all’Arte, alle Lingue, al Cucito creativo, alla Cucina e a molte altre proposte.

Atmosfera familiare

“Chi frequenta il Gruppo Culturale apprezza particolarmente l’atmosfera familiare e accogliente che accompagna ogni attività – spiegano i componenti del sodalizio – un contesto che favorisce relazioni autentiche senza mai rinunciare alla qualità dei contenuti e degli insegnamenti. Il merito va in gran parte ai docenti, ai quali desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento. Nel corso degli anni il Gruppo Culturale ha ampliato e arricchito le proprie iniziative, organizzando serate culturali al Cineteatro La Campanella, concorsi fotografici, visite guidate a chiese, musei e mostre, oltre a viaggi culturali di uno o più giorni in Italia e all’estero. Londra, Barcellona, Parigi, Berlino, l’Andalusia e molte altre destinazioni hanno regalato ai partecipanti esperienze indimenticabili, custodite ancora oggi nel cuore e negli occhi di chi vi ha preso parte”.

Pellegrinaggi e visite culturali

Costante e preziosa è stata anche la collaborazione con la Comunità Pastorale nell’organizzazione di pellegrinaggi e visite a luoghi di interesse religioso. Tra le iniziative più recenti il pellegrinaggio al Santuario Madonna della Corona a Spiazzi, mentre il prossimo appuntamento sarà Assisi sulle orme di Francesco. Non sono mancate, inoltre, visite a importanti realtà ecclesiali e artistiche come la Basilica di Sant’Ambrogio, Sant’Eustorgio e il Museo Diocesano.

I saluti prima delle vacanze

il Gruppo culturale saluta tutti i corsisti: