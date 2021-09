Una opportunità per chi è interessato a far parte dei volontari della Protezione Civile di Desio. Il gruppo comunale è infatti alla ricerca di nuovi volontari.

Il Gruppo della Protezione civile di Desio cerca volontari

Se hai compiuto 18 anni, risiedi a Desio o in Comuni limitrofi e vuoi impegnare un po’ del tuo tempo libero per attività di prevenzione e supporto in caso di emergenza, la Protezione civile ti sta aspettando. Fare parte dei volontari della Protezione civile significa infatti aiutare la comunità, per salvaguardare il territorio in cui si vive, essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze (nazionali e non), ma, soprattutto, svolgere attività di volontariato che è una delle più belle esperienze che si possano vivere.

Chi può fare domanda

Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire persone di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro, nell’ambito del servizio di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza. Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi, con dimora abituale in Desio o nei comuni del circondario. I volontari selezionati seguiranno un corso obbligatorio di formazione di base per il conseguimento dell’abilitazione finale.

Informazioni

Per avere informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede desiana della Protezione Civile, situata in via Partigiani d’Italia 7 (adiacente alla struttura che ospita gli uffici di Polizia Locale), tutti i giovedì dalle 21 alle 23, oppure si può telefonare allo 3601007951, nonché mandare una mail a e-mail: protezionecivile@comune.desio.mb.it. E’ attiva anche una pagina Facebook dedicata al Gruppo cittadino dove sono pubblicate tutte le notizie utili.

La domanda

Per presentare la richiesta di iscrizione al Gruppo occorre scaricare e compilare questo modulo e inviarlo all’indirizzo di PEC del Comune di Desio protocollo.comune.desio@legalmail.it