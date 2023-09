In una quarantina domenica 17 settembre si sono ritrovati per la gita organizzata da A.I.D.O. Carate Brianza a Morimondo.

Il gruppo di A.I.D.O. Carate Brianza in gita all'Abbazia di Morimondo

Una giornata caratterizzata da un tempo clemente che ha permesso al gruppo dapprima la visita guidata all'Abbazia di Morimondo e successivamente al monastero cistercense collegato.

I partecipanti hanno poi pranzato assieme in una trattoria locale e nel pomeriggio hanno preso parte alla visita guidata alla fattoria didattica Cascina Fiorentina, immersa nel Parco del Ticino, dove sono stati visitati il caseificio, il forno ed il mulino. Al termine della visita, ad ogni partecipante è stato regalato da A.I.D.O. Carate un pacco di riso carnaroli prodotto dalla Cascina Fiorentina.

Una ottima occasione per riunire insieme cultura e solidarietà con un pensiero per i donatori defunti e gli ammalati in lista d’attesa per un trapianto.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti di A.I.D.O. Carate saranno la Giornata Nazionale AIDO, che vedrà i volontari impegnati sabato 30 settembre, nel pomeriggio, presso il piazzale della chiesa di Cristo Re in via Bologna e domenica 1 ottobre, al mattino, in via San Bernardo 3 e sul piazzale della chiesa di Cristo Re in via Bologna, con la vendita dell’Anthurium, la pianta simbolo di A.ID.O.

Inoltre, domenica 15 ottobre il gruppo parteciperà alla 42° marcia internazionale “Carate tra il verde e l’antico” come gruppo di camminata, altro momento culturale e sportivo al quale da anni A.I.D.O. di Carate è sempre presente.