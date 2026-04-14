Il Gruppo di Cammino incontra la cittadinanza

Il Gruppo di Cammino di Besana in Brianza si presenta alla cittadinanza mercoledì 15 aprile, alle 14.30 presso il Centro anziani Settecolli di via Viarana.

Gruppo di Cammino

Il Gruppo di Cammino è nato nel 2017 grazie alla collaborazione tra il Comune, Ats Brianza e alcuni volontari tra i quali si ricorda con affetto Peppo Vergani che tanto ha lavorato per avviare il gruppo. Che cos’è un gruppo di cammino? E’ un gruppo di persone interessate a camminare in compagnia e con continuità, con l’obiettivo di adottare sani stili di vita, con particolare attenzione al movimento fisico perché camminare insieme migliora il benessere psico-fisico dei partecipanti e favorisce la socializzazione.

La partecipazione è gratuita

La partecipazione è gratuita, libera e volontaria: l’unico adempimento è richiesto all’inizio e consiste nella sottoscrizione di un modulo di iscrizione/liberatoria. A ogni uscita poi vengono rilevate le presenze. Copia dei moduli di iscrizione e delle presenze vengono inviate ad Ats Brianza. Il gruppo è accompagnato da guide volontarie (walking leader) appositamente formate da Ats Brianza. Le uscite avvengono il martedì mattina. “Il punto di partenza può variare di settimana in settimana: per scelta ci spostiamo periodicamente sulle diverse frazioni di Besana per sfruttare la cintura di sentieri che fortunatamente la nostra città offre. A volte ci spingiamo nei Comuni vicini per sperimentare nuovi percorsi” spiegano le guide del Gruppo.

Le camminate

Ogni camminata è di circa 5/6 chilometri a passo lento per consentire a tutti di rimanere in gruppo. “L’atteggiamento con cui partecipiamo è importante: non cerchiamo la prestazione sportiva ma il rapporto con le persone e la conoscenza del nostro territorio. A fine 2024 abbiamo inserito nella programmazione anche attività straordinarie con finalità culturali. Abbiamo visitato il ‘’Narciso di Caravaggio’’ a Merate, la “’Sacra Conversazione del Perugino’’, “Ligabue e gli Outsider’’ e “I Bellini’’ a Lecco, la Basilica Romanica di San Pietro al monte di Civate, il Museo Etnografico Monte Barro a Camporeso di Galbiate. Abbiamo inoltre partecipato al “giro degli alberi monumentali’’ di Besana con la guida di due volontari del Rami – Registro Alberi Monumentali Italiani” aggiungono le guide del Gruppo.

Tanti i volontari impegnati

Molti volontari sono settimanalmente impegnati a preparare e gestire le attività, con diversi ruoli, in particolare Erminio Beretta, Luigi Perego, Gianluca Ghezzi, Lucilla Vimercati, Ambrogina Pozzi, Salvatore Giovenzana, Daniele Pozzoli, Giovanni Sangalli, Sala Gianni, Giuseppe Besana, Brambilla Vittorio, Cattaneo Ennio, Citterio Marina, Marcello Spinelli.

Per informazioni e partecipare alla prima camminata insieme

Le informazioni sulle uscite e su tutte le attività vengono pubblicate su un gruppo whatsapp e una pagina facebook riservate agli iscritti. Per chi è interessato a partecipare può rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Besana che stabilirà un contatto con una delle guide. Inoltre si terrà un incontro mercoledì 15 aprile, alle 14.30 presso il Centro anziani Settecolli in via Viarana a Besana. L’incontro sarà un’occasione per conoscere direttamente dalla voce delle guide del gruppo di cammino le attività e i vantaggi del camminare in compagnia per il proprio benessere psicofisico.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 aprile 2026.