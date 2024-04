A Concorezzo il Gruppo di Cammino raddoppia: dal 7 maggio, infatti, partirà anche il Gruppo di Cammino serale

Il Gruppo di Cammino concede il bis

Al via a Concorezzo il Gruppo di Cammino serale. L’iniziativa, in collaborazione con Ats Brianza, prenderà il via martedì 7 maggio alle 20.30 (ritrovo in piazza della Pace). L’iniziativa è gratuita e rivolta a tutta la cittadinanza.

Il ritrovo sarà ogni martedì sera alle 20.30 in piazza della Pace (davanti al Comune).

Il cammino, coordinato dalle guide ufficiali di Ats Brianza, durerà circa 1 ora e si svilupperà lungo percorsi stabiliti che potranno cambiare settimana dopo settimana. La decisione del Comune di Concorezzo di dare il via a un gruppo di cammino serale è la risposta alle tante richieste di cittadini interessati a fare attività fisica in un orario post lavoro.

A Concorezzo è attivo da circa un anno il Gruppo di Cammino del giovedì mattina che sta avendo un grande successo. Avviato a giugno 2023, ha raccolto in questi mesi oltre 100 adesioni. La partecipazione attiva del gruppo ha permesso all’iniziativa di continuare il suo svolgimento anche durante il periodo invernale.

Le iscrizioni

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo che può essere ritirato all'Urp del Comune o sul sito. Per ulteriori informazioni caontattare lo 039.2384772, lo 0341.482825 o scrivere a progetti.salute@ats-brianza.it