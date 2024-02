Il Gruppo Imaginaria ha un nuovo Direttivo

Il Gruppo fotografico F-64 Imaginaria di Macherio ha un nuovo Direttivo.

Il Gruppo Imaginaria

Promuovere la fotografia non solo come arte a sé ma, più in generale, come educazione all’immagine è l’obiettivo di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la fotografia. Il Gruppo fotografico F64-Imaginaria, dopo gli ultimi due anni straordinari, ricchi di iniziative e sfide si ripresenta nel 2024 con tante idee, progetti e iniziative per i soci e non solo. Il 2023 si è chiuso con ben centoventinove appuntamenti, davvero un bel traguardo. Il Consiglio direttivo alla cui guida è stata riconfermata la presidente Rossella Rossi, si è rimesso subito al lavoro con diverse proposte.

I componenti dell'associazione

Il gruppo rinnovato rinasce dopo la pandemia, le due associazioni Clubf64 e Imaginaria si fondono insieme alla fine del 2021 e si riprendono in mano le redini con la nuova linfa di idee e attenzione alle persone. Ad oggi l’associazione conta una settantina di soci. Il nuovo Consiglio direttivo è così composto: presidente Rossella Rossi, vicepresidente Renato Graffigna, segretari Marzia Micozzi e Livio Robbiati, consiglieri Maurizio Tiberi e Renato Meregalli. Il sodalizio ha sede nella frazione di Bareggia in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 6 febbraio 2024.