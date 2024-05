Il Gruppo Teatro Agorà di Carate Brianza premiato a Milano

A Carate Brianza il secondo premio per la migliore commedia dialettale portata in scena nel corso della scorsa stagione.

La compagnia «Gruppo Teatro Agorà» di Carate Brianza è stata premiata al «Teatro Stella» di Milano dal Gatal (Gruppo attività teatrale amatoriale Lombardia) per la rappresentazione della pièce «Tuta culpa de la Margherita», scritta e diretta da Massimiliana Mussi.

Riconoscimento a Carate per la commedia in dialetto

«La commedia in dialetto locale - si legge nella pergamena e nella motivazione del riconoscimento consegnato alla compagnia cittadina - risulta piacevole e divertente. Buona l’interpretazione della protagonista».

La vicenda - che racconta la vacanza dei coniugi Ortensia e Cesare Gerosa in una villa sulle colline della Brianza sconvolta dall’arrivo di un ospite inatteso - è stata premiata dalla giuria tecnica lombarda, che ha visionato gli spettacoli portati in scena dal settembre 2022 al mese di giugno 2023.

«E’ l’ennesimo premio meritatissimo merito soprattutto dell’impegno e della passione dei nostri splendidi attori in un concorso che punta a valorizzare soprattutto la qualità delle produzioni», ha commentato soddisfatta la regista.

Il concorso del Gatal

Il concorso promosso dal Gatal assegnava premi e riconoscimenti nelle sezioni prosa, dialetto, musicale e giovanissimi.

Le premiazioni di sabato sera a Milano hanno reso pubblici i giudizi, redatti dai giurati, che hanno esaminato gli spettacoli in gara, con assegnazione di premi e attestati che confermano meriti e qualità delle produzioni sceniche visionate. La classifica si è articolata in tre diversi gradi, che variano secondo parametri tecnici precisi, oltre al giudizio personale del giurato che si è confrontato con la resa complessiva dello spettacolo. Per le compagnie il concorso del Gatal rappresenta da anni uno stimolo per migliorare il loro tasso tecnico e venire a conoscenza dei propri limiti e delle possibilità di miglioramento.