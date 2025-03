Il Gruppo Volontari Medesi piange la sua fondatrice e presidente onoraria

Oltre mezzo secolo fa, insieme al marito Romano Frigerio, animata dai principi di carità cristiana, solidarietà e altruismo che l’hanno contraddistinta per tutta la vita, aveva fondato il Gruppo Volontari Medesi, una preziosa realtà di Meda al servizio dei più fragili e di chi è in difficoltà. E proprio per l’instancabile impegno e l’immensa dedizione con cui si è data da fare per il sodalizio, a ottobre dell’anno scorso, in occasione dei 50 anni di fondazione, le era stato conferito un riconoscimento.

Il Gruppo Volontari Medesi in lutto per la presidente onoraria

Adesso tutto il Gruppo piange la scomparsa della sua «mamma», nonché presidente onoraria, Natalina Turri Frigerio, morta a 98 anni. Ha raggiunto in Cielo il suo inseparabile compagno di vita, venuto a mancare nel 2001 a 85 anni, con il quale condivideva l’amore per i quattro figli (Michele, Mariarosa, Annamaria e Gabriele) e per i sette nipoti, ma anche quello per il prossimo.

Nel 1974 fondò il sodalizio insieme al marito

«Mamma, così come papà, era molto credente e ha sempre cercato di tradurre in azioni concrete quanto predicato dal Vangelo - ricorda Michele - Entrambi erano impegnati nell’Unitalsi e nell’Avo (Associazione volontari ospedalieri) e proprio da quelle esperienze nacque l’idea di fondare un gruppo che rispondesse ad altre esigenze, come il trasporto di chi aveva bisogno di cure o di fare degli esami, ma anche dei dializzati».

Era il 1974, infatti, quando marito e moglie, insieme a un piccolo gruppo di persone, accogliendo con sensibilità un bisogno dei cittadini, si misero a disposizione per accompagnare 85 nefropatici a Zingonia (Bergamo).

Il ricordo del Gruppo Volontari Medesi

Da allora iniziò l’avventura dei Volontari Medesi, che tuttora prosegue grazie a coloro che, raccogliendo l’eredità dei coniugi Frigerio, offrono diversi servizi a chi è in difficoltà, dal trasporto di anziani e ammalati al supporto ai disabili, oltre alla collaborazione con la Rsa Besana. Proprio loro vogliono ringraziare Natalina per l’esempio che ha dato: