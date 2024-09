Il Gs Paina si prepara a festeggiare i 20 anni con una fiaccolata

Grande appuntamento di festa per il club sportivo di Giussano nato in oratorio nella frazione di Paina nel 2004: il 21 e 22 settembre sarà un weekend davvero speciale per tutti gli atleti del Gs 2004. Si terrà infatti una fiaccolata a staffetta fino a Superga.

Fervono i preparativi per il 20esimo

Tutto è quasi pronto in frazione, per l'evento che coinvolgerà circa un centinaio di giovani della società sportiva Gs 2004 Paina, prossima a festeggiare il ventesimo di fondazione. Già da mesi il logo celebrativo dei "20" campeggia su tutti i manifesti ed eventi ufficiali del gruppo sportivo legato all'oratorio, ma la vera festa di compleanno sarà quella che si terrà nel weekend del 21 e 22 settembre.

Un weekend di emozioni, il 21 e 22 settembre

Quel weekend sarà pieno di emozioni per circa un centinaio di ragazzi protagonisti di una fiaccolata commemorativa, alcuni in bici, altri di corsa. Da Paina a Superga, proprio come nel 2014.

«Si è sempre giocato a calcio in oratorio, ma formalmente la società è stata fondata 20 anni fa - ha spiegato Giacomo Crippa, presidente del Gs da dodici anni nonchè assessore ai Lavori pubblici - il primo presidente è stato don Mauro Carnelli. Il Gs Paina che comprende calcio, volley e bici, è una realtà molto importante in frazione e in occasione del ventesimo abbiamo quindi deciso di ripercorrere lo stesso tragitto di dieci anni fa, di corsa e in bici. Sarà la nostra festa, ma anche la festa di tutta Paina».

La fiaccolata

La prima fiaccolata del Gs Paina fu proprio nell'anno in cui prese vita ufficialmente la società sportiva dell'oratorio con destinazione Colle don Bosco: ogni dieci anni gli atleti compiono una piccola impresa sportiva, e quest'anno l'impresa è caduta su Superga.

«I ragazzi coinvolti sono una novantina, sono giovani dell'oratorio e non solo dai 17 anni in su che saranno scortati dagli adulti - spiega Crippa - i primi 50 km saranno percorsi in bicicletta, grazie alla sezione mountain bike che abbiamo nella nostra società sportiva. Si arriverà fino a Fontanetto Po, in provincia di Vercelli, paese con il quale siamo gemellati. Qui ci sarà lo scambio di gagliardetti e da qui partirà la seconda staffetta con i tedofori».

Il gruppo di giovani correrà per tutta la notte, alternandosi in vari gruppi, fino ad arrivare al mattino al Giambellino e poi proseguire verso Paina, per l'accoglienza trionfale e la festa in oratorio. A scortare tutto il gruppo ci saranno due pulmini e diverse moto.

Gli ex presidenti

C’è dunque grande attesa e tanto fermento tra gli organizzatori dell’evento per il ventennale; dalla fondazione ad oggi si sono alternati alla guida del Gs Paina 2004, 5 presidenti. Dopo la guida di don Mauro dal 2004 al 2006, è arrivata quella di Luca Nobili dal 2006 al 2008; poi è toccato a Federico Rivolta dal 2008 al 2010, Giovanni Galbiati per il biennio successivo e dal 2012 ad oggi, a capo della società sportiva c’è l’assessore Giacomo Crippa.