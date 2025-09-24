Il Lambro si tinge rosso: “Verifiche in corso per accertare le cause”

La "trasformazione" è stata avvistata nel pomeriggio di ieri, martedì; gli enti competenti sono stati allertati, si teme uno sversamento nel Bevera

E’ un giallo… rosso quello che aleggia sul fiume Lambro, che nella giornata di ieri, martedì 23 settembre, si è colorato sotto agli occhi di tanti passanti e testimoni nel tratto in cui attraversa il territorio di Villasanta.

Il Lambro si tinge rosso

In particolare, la “trasformazione” è stata avvistata in prossimità dello scolmatore di via Toti, dove si è registrata una strana colorazione dell’acqua in rosso vivo. Al moment non è chiaro chi o cosa abbia provocato la tintura, ma è quasi certo che possa essere colpa di uno sversamento di qualche sostanza, come del resto già accaduto in passato. Non è infatti la prima volta che il Lambro subisce questo genere di colorazione. Purtroppo.

“Verifiche in corso per accertare le cause”

Non appena ricevuta la segnalazione, il Comune ha prontamente avvisato Arpa, l’ente competente in materia di inquinamento, che ha confermato di essersi già attivata insieme a Brianzacque. Il problema, stando a quanto emerso, nasce dal torrente Bevera, molto più a nord dello scolmatore di Villasanta ma ad esso collegato. Le verifiche per accertare cause e responsabilità sono comunque in corso.