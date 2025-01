Il legame speciale di Cecilia Sala con Vimercate, papà Renato è nato e cresciuto in città

Nel sangue di Cecilia Sala scorre sangue di Vimercate.

La giornalista arrestata in Iran

Ha un legame speciale con la città la giornalista balzata agli oneri della cronaca nell’ultimo mese per l’arresto e le terribili settimane di prigionia in un carcere di Teheran, in Iran, e per il lieto fine a seguito della liberazione avvenuta mercoledì scorso.

Il padre della 29enne, Renato Sala, è infatti nato e cresciuto a Vimercate. Del resto quel cognome aveva lasciato intendere ai più che le origini della giornalista, nata a Roma, fossero lombarde e in particolare brianzole.

Papà Renato è un vimercatese doc

Classe 1953, papà Renato, è un vimercatese doc. Nato in città, figlio unico, ha frequentato le scuole elementari e medie a Vimercate, per poi iscriversi a Ragioneria, alla sezione distaccata in città dell’istituto Mosè Bianchi di Monza, che era ospitata nei locali dell’oratorio maschile, in via Valcamonica, a pochi passi da casa.

L'impegno in oratorio

Impegnato in oratorio, da ragazzino ha partecipato anche a diverse vacanze estive in campeggio. In quegli anni ha creato un forte legame con l’allora giovane sacerdote dell’oratorio, don Italo Monticelli. Un legame e una vicinanza coltivata anche dopo il trasferimento da Vimercate, fino alla morte del sacerdote, nel giugno del 2023.

La carriera lontano dalla sua Vimercate

Diplomatosi nel 1972, si è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per poi spiccare il salto con la carriera in ambito bancario e finanziario. Prima alla Banca Popolare di Milano, poi in Fideuram; successivamente come senior advisor per Jp Morgan, e attualmente in Monte dei Paschi di Siena.

Impegnato anche in attività benefiche, è stato tra i fondatori dell’associazione Canova Club di Milano che comprende personalità di spicco del mondo imprenditoriale e processionale e si occupa di promuovere iniziative culturali e solidali.

L'amicizia con l'ex sindaco di Mezzago

Tra gli amici e compagni di banco al Mosè Bianchi di Vimercate anche Antonio Colombo, ex sindaco di Mezzago ed ex amministratore di Cem.

"Ci siamo frequentati in quegli anni - ha confermato - E anche successivamente all’inizio della carriera lavorativa; poi lui ha preso altre strade".

Il trasferimento a Roma e la nascita di Cecilia

Renato Sala si è quindi trasferito a Roma per motivo professionali dove ha sposato Elisabetta Vernoni. Dal loro matrimonio è nata, nella Capitale, nel luglio del 1995, Cecilia.

Torna spesso a Vimercate

Non ha però mai tagliato il corone ombelicale con Vimercate dove torna più volte l’anno per pregare sulla tomba dei genitori, sepolti nel cimitero cittadino, e per riabbracciare alcuni cugini (figli del fratello del padre) e gli amici.

La fine di un incubo

Renato Sala e la consorte sono balzati agli onori della cronaca per le interviste delle ultime settimane e per il commovente abbraccio di mercoledì scorso con la figlia al momento dell’arrivo all’aeroporto di Ciampino dopo la scarcerazione avvenuta a Teheran alcune ore prima.