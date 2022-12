Vincite a Lentate sul Seveso e Sesto San Giovanni nell'ultimo concorso del Lotto di venerdì 9 dicembre.

Il Lotto bacia Lentate e Sesto San Giovanni

Nel complesso, come riporta Agipronews, in Lombardia si sono registrate vincite complessive per oltre 116mila euro. Nel dettaglio è stato centrato un 4 Oro da 30mila euro a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e un 5 Doppio Oro da 8.250 euro a Lentate sul Seveso.

Nel concorso del 10 dicembre, invece, sono state realizzate sei vincite da 13mila euro ciascuna a Sesto San Giovanni. Un periodo fortunato per la città alle porte di Milano dove già nell'ottobre scorso si era registrata una vincita da 23mila euro.

In totale, dall'inizio dell'anno, il 10eLotto ha distribuito 3,4 miliardi di euro in tutta Italia.