Lombardia protagonista con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 giugno, come riporta Agipronews, vincita complessiva pari a 120.266 euro. Il colpo più alto del concorso di sabato 7, è stato centrato in Brianza.

Il Lotto premia ancora la Brianza

In Brianza infatti, grazie a tre ambi e un terno, A Busnago, in via Italia, è stata centrata una vincita da 45.250 euro.

Ad Adro, in provincia di Brescia, un terno regala 31.500 euro a un fortunato giocatore in via Roma, mentre a Legnano, in provincia di Milano, realizzati tre ambi e un terno da 23.250 euro in corso Sempione. Premio da 10.516 euro a Milano, con un ambo, due ambi 'Oro' e un terno 'Oro' in via Alessio di Tocqueville. Infine, a Nave, in provincia di Brescia, vinti 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno in via Brescia.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 595 milioni di euro dall’inizio del 2025.