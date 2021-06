Il maestro liutaio Sangineto dona una nuova arpa alla sua Villasanta

Una nuova arpa per Villasanta donata dal maestro liutaio Michele Sangineto. Stamattina, giovedì 17 giugno 2021, l'opera d'arte raffigurante un'arpa è stata consegnata al sindaco Luca Ornago e all'assessore ai Lavori Pubblici Gabriella Garatti. Verrà collocata lunedì 21 giugno 2021 sulla rotonda di via Da Vinci (incrocio con via Doria), data convenzionalmente scelta a livello internazionale per celebrare la Festa della Musica. L'opera sostituisce quella donata sempre dal maestro nel 2012 e rubata nel 2020.

Un punto di riferimento

Sangineto ha sottolineato un aspetto particolare della scelta di collocare l'opera sul territorio: "diventa un punto di riferimento per la comunità, per indicare un luogo. la rotonda dell'arpa. Un po' come si faceva un tempo, all'interno delle piccole comunità". Il sindaco Luca Ornago: "In questo modo l'arpa diventa di tutti i villasantesi. Per questo ringraziamo di cuore il maestro Sangineto e la sua passione per la musica e la cultura".

L'arpa rubata venne realizzata nel 2012

L’arpa era stata costruita nel 2012 dal noto ebanista villasantese e posta al centro della rotonda, a pochi passi dalla sua abitazione. Un dono per il paese di Villasanta, ma anche un punto di riferimento per chi attraversava lo stradone.

Si tratta di un'arpa in legno, riproduzione di quelle utilizzate nei concerti, realizzata appositamente per diventare uno dei monumenti identificativi del paese.