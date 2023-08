Guai in alcune zone di Lesmo, da due giorni senza gas a causa dei danni provocati dall'ondata di maltempo del fine settimana. Un fulmine ha infatti danneggiato diverse tubature conduttrici sia di acqua che di gas, motivo che ha richiesto la sospensione della fornitura dei servizi,

Il maltempo danneggia le tubature, Lesmo senza gas da due giorni

In particolare grossi disagi sono stati segnalati tra Gerno e Peregallo: numerose abitazioni di via Petrarca, via Ungaretti, via Alla Cava, via Caglio, via Cascina Variona e via Mazzini sono ancora senza gas. I tecnici di Italgas e Brianzacque (che hanno eseguito interventi di emergenza già durante la notte) hanno iniziato i lavori lunedì mattina per trovare i tubi danneggiati e procedere ai necessari interventi, ma le operazioni si sono rivelate più difficoltose del previsto.

Le tempistiche

La situazione sarebbe dovuta tornare alla normalità già ieri, martedì, ma così non è stato. Più probabile, stando alle comunicazioni del Comune, che la fornitura riprenda regolarmente dalla giornata di oggi, mercoledì 30 agoso.